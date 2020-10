Argentina podría buscar fondos frescos del FMI en medio de renegociación de crédito

Foto de archivo - Una mujer pasa junto al logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su sede en Washington, Estados Unidos. May 10, 2018. REUTERS/Yuri Gripas

BUENOS AIRES, 27 oct (Reuters) - Argentina podría solicitar una partida adicional de dinero del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de las negociaciones que lleva adelante el país con el organismo para renegociar un acuerdo de 2018, dijo el martes un funcionario argentino.

Sergio Chodos, el representante del país ante el FMI, sostuvo en una entrevista con Radio La Red desde Washington que el Gobierno podría acordar recibir dinero fresco aunque descartó que sea por un monto "exorbitante".

Argentina y el FMI se encuentran renegociando un crédito que otorgó el organismo en 2018 por el que el país ya recibió unos 44.000 millones de dólares. El nuevo acuerdo "es absolutamente necesario" que esté antes de julio del año que viene, explicó Chodos.

"Es cierto que podría haber necesidades un poco por arriba, que podrían llegar a ocurrir. Pero no me imagino una cosa que sea muy exorbitante respecto del de antes. La intención es ir saliendo, no volver a entrar", añadió el funcionario.

El peso sufrió en el último mes una profunda caída en las plazas alternativas debido a la incertidumbre económica que rodea al país, lo que amplió la brecha con la cotización del peso en el mercado oficial y aumentó la presión devaluatoria.

En el mercado se especulaba con que el país podría recibir un monto de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares por parte del organismo para regenerar la confianza de los ahorristas.

La llegada de nuevos fondos "podría generar algo de confianza en el mercado, dado que se encuentra esperando señales de un programa económico y preferentemente ortodoxo para poder hacerle frente a la fuerte crisis que se encuentra atravesando el país", dijo Joaquín Candia, analista de Rava Bursátil.

(Reporte de Eliana Raszewski y Jorge Otaola)