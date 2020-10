Argentina coloca deuda en el mercado local por 3.257 millones de dólares

Según el Ministerio de Economía, en la operación de este martes se colocaron letras del Tesoro en moneda nacional, con vencimiento en diciembre próximo y rendimiento atado a un coeficiente ligado a la inflación, por un valor efectivo de 66.559 millones de pesos (851,2 millones de dólares). EFE/David Fernández/Archivo

Buenos Aires, 27 oct (EFE).- Argentina colocó este martes en el mercado doméstico letras y bonos del Tesoro por un valor total efectivo de 254.671 millones de pesos (3.257 millones de dólares), informaron fuentes oficiales.

Según precisó el Ministerio de Economía en un comunicado, en la operación de este martes se colocaron letras del Tesoro en moneda nacional, con vencimiento en diciembre próximo y rendimiento atado a un coeficiente ligado a la inflación, por un valor efectivo de 66.559 millones de pesos (851,2 millones de dólares).

Asimismo, se licitaron letras en pesos, con vencimiento en diciembre y una tasa nominal anual del 35 %, por un monto de 48.473 millones de pesos (620 millones de dólares).

Por otra parte, se colocaron 8.827 millones de pesos (112,9 millones de dólares) en bonos del Tesoro con vencimiento en abril de 2021 y 1.009 millones de pesos (12,9 millones de dólares) en bonos del Tesoro con vencimiento en agosto de 2021.

En la operación realizada este martes también se adjudicaron 1.660 millones de dólares de un nuevo bono del Tesoro con vencimiento en abril de 2022.

Este título, denominado "dólar linked" (vinculado al dólar), está nominado en dólares, pero sólo se puede comprar con pesos argentinos al tipo de cambio oficial y devengará un interés nominal anual del 0,10 %.

Los recursos obtenidos hoy superan ampliamente los vencimientos por 108.700 millones de pesos (1.390,2 millones de dólares) que debe afrontar esta semana Argentina por pago de amortización e intereses de distintos instrumentos de deuda.

El Ministerio de Economía recordó que este mes se obtuvieron por vía de colocaciones en el mercado doméstico fondos por 420.583 millones de pesos (5.379 millones de dólares) que permiten finalizar octubre con una financiación neta positiva por 250.000 millones de pesos (3.197 millones de dólares), lo que representa un ratio de refinanciación de vencimientos ("roll-over") del 246 %, el mayor del año.

"Este resultado evidencia, además, el sostenido y creciente nivel de refinanciamiento de los instrumentos de deuda pública", aseguró el Gobierno.

Según el comunicado, se reducirá la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro.

ESTRATEGIA CAMBIARIA

La licitación concretada hoy no sólo le permite al Tesoro conseguir financiación en el mercado doméstico sino que, además, se enmarca dentro de las nuevas medidas que el Gobierno de Alberto Fernández comenzó a adoptar la semana pasada con el objetivo de calmar la tensión en el mercado cambiario frente a la fuerte subida de las cotizaciones del dólar estadounidense alternativas a la oficial, en particular, la de los canales financieros.

La estrategia es ofrecer instrumentos de inversión para captar la liquidez de pesos en circulación y descomprimir la demanda de dólares, alimentada por la incertidumbre y la desconfianza inversora ante una economía con fuertes desequilibrios y que en su tercer año de recesión caerá cerca de un 12 %.

El Gobierno insiste en que no habrá cambios en la política monetaria con respecto al tipo de cambio oficial, que se devalúa a un ritmo pausado y con compras muy restringidas, pero busca cambiar las expectativas y frenar la subida vertiginosa que el dólar tuvo en las últimas semanas tanto en la plaza informal como en los mecanismos financieros alternativos.

El denominado "dólar blue" (informal) registró este martes, por segunda jornada consecutiva, un notable retroceso, al cerrar en 183 pesos por unidad, doce pesos por debajo del máximo histórico del pasado viernes.

Aún así, el "blue" está un 119 % más caro que el dólar para la compra al público en bancos y casas de cambio, donde las operaciones están muy restringidas por las autoridades.

En tanto, la cotización en los canales financieros alternativos, el denominado "dólar bolsa" (MEP) y el "dólar contado con liquidación" (CCL), que se consiguen comprando bonos y acciones en pesos y vendiendo en dólares esos títulos, también cedieron algo de terreno este martes.

El "dólar bolsa" bajó un 2,7 %, a 152,98 pesos por unidad, mientras que el CCL retrocedió un 1,5 %, hasta los 162,60 pesos, frente a una cotización oficial en el mercado mayorista de 78,30 pesos por unidad.