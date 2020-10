A Chivas le ha faltado personalidad en partidos clave, dice Angulo

Luis Rodríguez (atrás) de Tigres disputa el balón con Jesús Angulo (adelante) de Chivas, durante un partido correspondiente a la jornada cinco del Torneo Clausura 2020 celebrado en el estadio Universitario de la ciudad de Monterrey (México). EFE/ Miguel Sierra/Archivo

Guadalajara (México), 27 oct (EFE).- A las Chivas les ha faltado intensidad en partidos importantes del actual Apertura 2020, como sucedió en la derrota ante Cruz Azul del fin de semana pasado, admitió este martes el centrocampista Jesús Angulo.

"Debemos ser más autocríticos y saber que a veces no hemos mostrado lo mejor de nosotros; nos ha faltado intensidad y personalidad en algunos juegos trascendentales", afirmó el jugador mexicano.

Las Chivas del Guadalajara cayeron en la jornada 15 del Apertura 2020 por 2-0 ante Cruz Azul, por lo que Angulo puntualizó las diferencias en el desempeño del equipo, respecto al duelo de la jornada 14 en la que vencieron al Atlas por 3-2.

"Fue diferente como nos vimos contra Atlas; en ese partido sí estuvimos muy unidos y se vio reflejado en los goles, debemos trabajar en mejorar el funcionamiento de jugar a uno o dos toques", señaló.

Chivas es noveno con 22 puntos y Angulo reconoció que aunque les hubiera gustado clasificar directo a la liguilla por el título, entre los cuatro primeros, hoy sólo aspiran a quedar lo más arriba posible para ubicarse entre el quinto y el décimo segundo lugar que jugarán un repechaje.

"El repechaje no era uno de los objetivos, pero ahora estamos con la mentalidad de quedar entre los primeros ocho, es una meta que tenemos, quedan dos partidos importantes donde podemos sumar y eso nos va a ayudar a ubicarnos mejor", indicó.

Chivas visitará a los Pumas en la jornada 16, rival que marcha en tercer lugar y al que calificó como un parámetro para medir a su equipo.

"Nadie está contento con las derrotas, hemos trabajado para sumar victorias consecutivas, cosa que casi no hemos logrado, por eso será una buena oportunidad para demostrar ante Pumas de qué estamos hechos".

La única ocasión que Guadalajara logró triunfos consecutivos en el Apertura 2020 fue en las fechas cuatro y cinco, cuando venció al Juárez por 2-0, y a San Luis por 2-1, respectivamente.

Las Chivas visitarán este domingo a los Pumas en la jornada 16 del torneo y cerrarán la competencia en la fecha 17 al recibir al Monterrey.