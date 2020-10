Veteranos militares bloquean carreteras en Guatemala para pedir indemnización

Guatemala vivió un conflicto armado de 36 años de duración entre 1960 y 1996, en el que fue documentada la muerte de 200.000 personas y 45.000 desapariciones forzadas, en un 93 por ciento de los casos atribuidas al Ejército y grupos paramilitares. EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 26 oct (EFE).- Cientos de veteranos del Ejército de Guatemala bloquearon este lunes seis puntos de distintas carreteras del país centroamericano con el afán de que el Gobierno agilice una iniciativa de Ley ante el Congreso para conseguir una compensación económica por su participación en el conflicto armado de 1960 a 1996.

El presidente de la Asociación de Veteranos Militares Miembros de las Tropas del Ejército de Guatemala, Blas Hernández, dijo a la prensa local que los diversos bloqueos y manifestaciones se debían al incumplimiento del presidente, Alejandro Giammattei, quien en campaña se comprometió con dicha organización a promover la iniciativa para "dignificar" a los veteranos.

El gobernante "en campaña hizo su compromiso con todos los líderes (de la Asociación de Veteranos) para la compensación que nos iba a dar", sostuvo Hernández, quien además criticó a los integrantes de la guerrilla, a la que combatieron 36 años, por supuestamente haber recibido una "compensación de 85.000 quetzales (10.939 dólares), terreno y casa a cada uno".

El diputado Mario Taracena, del bloque opositor Unidad Nacional de la Esperanza (socialdemócrata), aseguró en una publicación en su cuenta de Twitter que "los bloqueos de hoy son únicamente responsabilidad del presidente Giammattei por sus promesas de campaña".

Taracena compartió en su publicación un video del mandatario durante la campaña electoral del año pasado en el que aseguraba: "Si este Gobierno (de Jimmy Morales) no pasa la ley de dignificación, que la debería de pasar este Gobierno, nosotros la vamos a impulsar en el Congreso (...) Yo como presidente del país voy a ir al frente de ustedes como comandante general del Ejército a pararnos ante el Congreso hasta que pase la Ley de dignificación".

SEIS BLOQUEOS EN EL PAÍS

Los manifestantes detuvieron el tránsito en dos puntos de la carretera Interamericana (kilómetros 70 y 117), en la ruta al departamento de Izabal (este del país), en la ruta al departamento de Alta Verapaz (norte), otra más en Retalhuleu (suroeste) y en Santa Rosa (sureste).

Uno de los veteranos que bloqueaba el paso en el suroeste dijo a periodistas que el grupo exigía "al Gobierno de Guatemala que cumpla con nosotros, porque solo mentira y mentira. Estamos ya desesperados, angustiados que si van a dar o no van a dar. Estamos tapando, por esa causa junta de todos los exmilitares, excombatientes, aquellos que han quedado heridos y que han sufrido tanto. Queremos que se nos recompense algo".

Pese a que el bloqueo comenzó desde las 06.00 hora local (12.00 GMT) y que los participantes amagaron con permanecer en los distintos puntos hasta que se llegaran a acuerdos con las autoridades en la capital del país, tres horas después habían liberado el paso en el suroeste, debido a la presión de los ciclistas de la Vuelta a Guatemala, varados a causa de las protestas.

Según diversas fuentes, otras carreteras también han sido ya liberadas y desbloqueadas por los veteranos militares.

También en la Ciudad de Guatemala otro grupo de veteranos se apersonó a las afueras del Congreso para exigir avances con la iniciativa de Ley de "dignificación" y tapó el paso frente al Palacio Legislativo.

SIN RESPUESTA OFICIAL

Acerca del reclamo de la Asociación de Veteranos, la portavoz de la Comisión Presidencial de Diálogo, Iris Rodríguez, dijo a Efe que quienes manifestaban "no son las asociaciones que están legalmente inscritas. Hay un tratado en el que firmamos una convivencia de sana paz" y enfatizó que apenas "son como 60 personas en cada punto y están quemando llantas, haciendo destrozos".

Cuando se le cuestionó qué destrozos había documentado la entidad, indicó que no lo tenía a mano pero que eso le habían informado en "distintos reportes". Además, sugirió que el grupo armó el bloqueo "anoche", esto a pesar de que diversas notas de prensa locales argumentaron que la protesta había sido anunciada con antelación, la semana pasada.

"Los subordinados de los líderes que han ido a las reuniones de diálogo son quienes salen a manifestar hoy. Este día no tenemos reunión con ellos, pues se tuvo la semana pasada y se alcanzaron acuerdos y una futura reunión la próxima semana", añadió Rodríguez.

Efe consultó a la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Francis Masek, acerca de la promesa del presidente Giammattei durante su campaña política, pero no obtuvo respuesta tras formular la pregunta.

La Embajada de Estados Unidos en el país había advertido la semana pasada sobre los posibles bloqueos por parte de veteranos de guerra guatemaltecos.

Guatemala vivió un conflicto armado de 36 años de duración entre 1960 y 1996, en el que fue documentada la muerte de 200.000 personas y 45.000 desapariciones forzadas, en un 93 por ciento de los casos atribuidas al Ejército y grupos paramilitares.