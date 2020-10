Suga dice que Japón buscará cero emisiones de CO2 para 2050

El primer ministro japonés, Yoshihide Suga. EFE/EPA/NHAC NGUYEN / Archivo

Tokio, 26 oct (EFE).- El primer ministro nipón, Yoshihide Suga, anunció hoy su compromiso de intensificar los esfuerzos para que Japón deje de emitir gases de efecto invernadero hasta alcanzar niveles cero en 2050.

Suga hizo el anuncio al abrir este lunes el período de sesiones de la Dieta (Parlamento), la primera ocasión que le toca encabezar el acto desde que se convirtió en jefe de gobierno, el 16 de octubre pasado, en reemplazo de Shinzo Abe.

"Japón declara aquí que su objetivo para 2050 es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta cero. Es decir: lograr una sociedad descarbonizada en 2050", afirmó Suga.

"Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y tomar medidas proactivas contra el calentamiento global que generen cambios en las estructuras industriales, así como en la economía y la sociedad, lo que conducirá a un gran crecimiento", agregó Suga.

Esta es la primera vez que un jefe de Gobierno nipón se compromete a cumplir una fecha para llegar a una emisión cero en la generación de gases de efecto invernadero.

En junio de 2019, el Gobierno de Abe diseñó un plan para minimizar la emisión de estos gases hacia 2050, potenciando fuentes de energía como la solar y la eólica, pero ese programa no establecía niveles cero en ese año.

Sí establecía, no obstante, incrementar la generación de energía renovable hasta alcanzar entre el 22 y el 24 % del total para 2030.

Aunque Japón es uno de los países signatarios del Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático, no ha remitido a la ONU metas concretas en el proceso para terminar con los gases contaminantes.

La postura de Japón se conoce después de que el mes pasado China, uno de los principales países contaminantes a nivel mundial, anunciara su intención de llegar a un nivel cero de emisiones en 2060.

Ese anuncio, sin embargo, generó inquietud en los expertos por lo largo del plazo, ya que si se quieren evitar los peores efectos de la crisis climática el consenso de la comunidad científica se inclina a conseguir la neutralidad en 2050.