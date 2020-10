Sillas vacías recuerdan al personal sanitario muerto por la pandemia en Colombia

Personal del sector salud realiza un acto simbólico en homenaje a los trabajadores del sector que han fallecido durante la pandemia de la covid-19 hoy, en la plaza de Bolívar en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 26 oct (EFE).- Médicos colombianos pusieron este lunes 165 sillas en la Plaza de Bolívar de Bogotá, centro del poder del país, para recordar al personal sanitario que ha muerto por la pandemia de la covid-19 y para protestar contra un proyecto de reforma a la salud que tramita el Congreso.

En total fueron puestos 165 asientos blancos, cada uno de los cuales tenía puesto el nombre de las víctimas mortales del sector, sus cargos, la fecha en la que murieron y su edad, así como una flor para recordarlos.

"Estamos realizando este acto simbólico no solamente para hacerle un homenaje a todos los compañeros nuestros, que en nuestra estadística son más de 165 trabajadores del sector de la salud que han perdido la vida inútilmente, (...) sino también haciendo oposición a este proyecto que hoy se define en la plenaria (del Senado)", expresó a Efe el médico Roberto Angulo, quien participó en la protesta.

La cifra de muertes de los manifestantes dista de la del Instituto Nacional de Salud (INS), que asegura que hasta el 21 de octubre habían fallecido 93 trabajadores por covid-19.

EL POLÉMICO PROYECTO

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, defendió el proyecto diciendo que busca garantizar el derecho fundamental a la salud, para lo cual se redefinirán las funciones esenciales del sistema.

La idea es integrar la salud pública, la protección de riesgos y la prestación de servicios que materializan el derecho de la salud, así como retomar el rol real del asegurador.

"Esto nos lleva a una formulación de un Plan Nacional de Salud Pública que debe ser la plataforma sobre la cual se desarrolla, expande y se evalúa la totalidad del sistema, que no sea cada 10 años sino cada cinco años, evaluable en periodos más cortos, de acuerdo con todos los parámetros que ya tenemos", expresó Ruiz.

Sin embargo, Angulo criticó la propuesta porque perpetúa la Ley 100 de 1993, que creó el sistema de seguridad social integral pero prácticamente la privatizó al transferir los servicios de atención médica a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS).

"(La Ley 100) nos ha hecho mucho daño y es la causa de las muertes que se están viviendo en Colombia de todos los trabajadores del sector de salud", expresó el galeno.

En ese sentido, opinó que esa ley masificó el sistema de salud pero hizo que se volviera "más importante la rentabilidad del servicio que prestar un buen servicio".

"Para disminuir costos tenemos que no pagarle a los trabajadores del sector, pero aparte es disminuir los costos de servicio porque tenemos que mejorar la rentabilidad. La Ley 100 estructuró eso y dentro de nuestro sistema político lo hemos pervertido más, dañando más y perdiendo vidas de forma inútil", apostilló el médico.

La representante a la Cámara Ángela María Robledo, de la izquierdista lista de la Decencia, afirmó a Efe que el proyecto del Gobierno que hoy empezará a debatir el Senado hace "más precario el mundo laboral de los médicos, de las enfermeras y de las auxiliares de salud".

"Aquí están también los nombres de quienes dieron su vida por cuidar la salud de los colombianos y colombianas, esos y esas que han llamado héroes y heroínas y que este proyecto de ley les sigue arrebatando condiciones dignas de vida y de salud para ellos y para los colombianos", añadió.

En el país hay 1.015.885 casos de covid-19, de los cuales 67.940 siguen activos, 915.451 son pacientes recuperados y 30.154 han fallecido.