Sao Paulo se medirá con Lanús con un Daniel Alves en crisis

En la imagen, Daniel Alves y Antony del São Paulo. EFE/ Thiago Bernardes /Archivo

Sao Paulo, 26 oct (EFE).- El Sao Paulo visitará este miércoles por la segunda fase de la Copa Sudamericana al Lanús argentino, en un duro enfrentamiento en el que intentará olvidar la precoz eliminación en la Libertadores con un Daniel Alves en crisis.

El club paulista viajará animado para el duelo en Argentina tras la victoria conseguida la víspera en los penaltis frente al Fortaleza, que le garantizó el cupo a los cuartos de final en la Copa do Brasil.

Sin embargo, el técnico Fernando Diniz llega presionado por los hinchas, sobre todo por el irregular desempeño de una de sus principales estrellas, el lateral y volante Daniel Alves, quien vive su peor momento desde que llegó al Tricolor de Morumbí.

A pesar de las fuertes críticas, Diniz aseguró este lunes que Alves es una de las piezas claves de su conjunto y, todo indica, que el veterano lateral deberá iniciar en la cancha en el encuentro con el Lanús.

El entrenador destacó en una rueda de prensa que el experimentado jugador es "la mayor referencia" del Sao Paulo y que, en realidad, "entrega más de lo que se imagina".

"Él entrega muchas cosas, en la cancha se podría ver también, pero solemos ver más las cosas superficiales, como cuando comete un error o un acierto", dijo.

Diniz mantuvo el misterio sobre la probable alineación para el partido del miércoles y admitió que la estrategia de los brasileños todavía no está cerrada.

"Todavía no hemos definido si vamos a mantener la base, si vamos a cambiar mucha gente... No hemos definido la estrategia del miércoles", recalcó.

Pero el técnico sí admitió que el alto nivel de desgaste de los jugadores es un factor de preocupación, sobre todo, debido a la intensa agenda de partidos disputados en los últimos días.

Precisamente por ello, la Conmebol acató un pedido del club y decidió aplazar el encuentro frente al Lanús argentino del martes para el miércoles.

Pese a las dudas que rondan el Sao Paulo, es bastante probable que la joven promesa Brenner, quien tuvo un papel decisivo en las recientes victorias del conjunto paulista, vuelva una vez más en el equipo principal.

Diniz también deberá contar con los centrocampistas ofensivos Gabriel Sara e Igor Gomes, quien viene ganando protagonismo en las últimas semanas.

La probable alineación del Sao Paulo ante Lanús podría ser la formada por: Tiago Volpi; Tche Tche, Diego Costa, Bruno Alves, Reinaldo; Daniel Alves, Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes; Brenner y Luciano.