Ruanda.- Trasladado a La Haya el millonario Félicien Kabuga, considerado financiador del genocidio en Ruanda

16/05/2020 El genocida ruandés Félicien Kabuga POLITICA AFRICA RUANDA ONU



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El millonario ruandés Félicien Kabuga, considerado el principal financiador del genocidio de Ruanda de 1994, se encuentra bajo custodia en La Haya tras su traslado desde Francia, a raíz de un fallo en este sentido emitido la semana pasada por la justicia internacional.



El Mecanismo Residual para los Tribunales Penales Internacionales (MTPIR) ha señalado en su página web que "Kabuga fue trasladado a custodia del mecanismo el lunes, 26 de octubre de 2020". "Su primera comparecencia ante el mecanismo será anunciada en su debido momento", ha agregado.



El juez Alain Bonomy, del MTPIR, falló el 21 de octubre a favor de la petición de Kabuga para ser trasladado a La Haya y no ha la sede del MTPIR en la ciudad tanzana de Arusha, donde iba a ser enviado en un primer momento.



El acusado alegaba que su traslado a Arusha violaría sus derechos fundamentales y pondría en peligro su salud --aunque no se sabe su edad exacta, habría nacido entre 1933 y 1935--, citando como argumentos la mala gestión del Gobierno tanzano de la pandemia de coronavirus.



Bonomy destacó que "el tránsito de Francia a Tanzania implicaría un viaje de más de once horas de vuelo, incluido el paso por tres aeropuertos". "El tránsito directo a La Haya es más simple y más directo, con varias horas por carretera o una hora en el aire", arguyó.



Kabuga fue detenido en mayo a las afueras de París, donde vivía con una identidad falsa, y a finales de abril la Justicia francesa dio luz verde a su traslado para que responda por siete cargos de genocidio y crímenes contra la Humanidad perpetrados en 1994, cuando 800.000 tutsis y hutus moderados fueron masacrados.



El sospechoso, un empresario de etnia hutu, está acusado de financiar a las milicias que perpetraron la matanza durante un periodo de cien días en 1994. Además era el presidente del comité de gestión de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM), considerada "la voz del genocidio".