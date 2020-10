Restricción de movimientos, receta contra la covid-19 en Europa

Charleroi ( Bélgica) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Redacción Internacional, 26 oct (EFE).- Grandes ciudades europeas y las regiones más afectadas por el coronavirus endurecen la restricción de movimientos, en especial por la noche, para hacer frente a la expansión de la covid-19, mientras los sistemas sanitarios se resienten cada vez más.

Lo que la prensa en todas partes denomina sin ambages "toque de queda" nocturno se extiende por diferentes puntos de Europa aunque, en medio de la preocupación general, aparece la esperanza en forma de avances en la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford en colaboración con la farmacéutica AstraZeneca, que genera una fuerte respuesta inmune entre los mayores de 55 años, el grupo más vulnerable.

Los ensayos clínicos de esa vacuna están en la fase 3, la última antes de conocer con exactitud si es segura y si permite proteger a la población de la enfermedad, tras lo cual necesitará el visto bueno de los reguladores antes de procederse a una vacunación masiva.

ITALIA

En Italia desde hoy y hasta el 24 de noviembre, los bares y restaurantes echarán el cierre a las 18.00 horas, así como los teatros, cines, gimnasios y piscinas, en un intento del Gobierno de frenar la curva de contagios para evitar un nuevo confinamiento y salvar el periodo navideño.

Aunque se ha evitado el toque de queda nacional, que ya existe en regiones como Lacio, cuya capital es Roma, Campania, Sicilia, Calabria y Lombardia, se da la potestad a las regiones de cerrar aquellas áreas donde pueda haber aglomeraciones a partir de las 21.00.

Los restaurantes, bares, "pubs", heladerías y pastelerías podrán permanecer abiertos solo de 5.00 a 18.00 horas, pero se les permite abrir domingos y festivos. Por el momento, los restaurantes y bares podrán abrir con estos horarios los domingos y festivos. Se permite solo cuatro personas por mesa si no son del mismo núcleo familiar y la entrega a domicilio hasta 24 horas. También se prevé el cierre de gimnasios, piscinas y balnearios, así como centros culturales, sociales y recreativos y salas de bingo y casinos y parques de atracciones, mientras que quedan abiertos los parques y jardines de juegos para niños.

ALEMANIA

La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió ante el número creciente de nuevos contagios diarios con el coronavirus en Alemania -8.685 en las últimas 24 horas- que los próximos meses van a ser duros. "Nos esperan meses muy, muy difíciles", advirtió Merkel el domingo por la tarde en una conferencia interna con los jefes del grupo parlamentario conservador de los estados federados, según publica hoy el diario "Bild".

"Así no puede continuar", dijo, y advirtió que cuenta con que los contagios sigan aumentando con fuerza y que al menos hasta febrero habrá que renunciar a eventos de mayores dimensiones también en espacios exteriores. Culpó en gran parte a los viajeros del aumento de contagios al asegurar que "ha pasado por los viajes de vacaciones".

Según datos oficiales actualizados la pasada medianoche, el total de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero se sitúa en 437.866, con 10.056 víctimas mortales, 24 más en un día.

REPÚBLICA CHECA

La República Checa registró 7.301 contagios de covid-19 en las últimas 24 horas, lo que supone un nuevo récord durante un domingo y la capacidad hospitalaria "está llegando al límite", informó este lunes el Ministerio de Sanidad. De los más de 258.000 contagios anunciados hasta la fecha, existen hoy 158.515 activos, mientras que más de 97.000 personas se han curado y 2.201 han fallecido a consecuencia del coronavirus.

Son más de 5.300 los hospitalizados, 800 de los cuales se encuentran en estado grave, algo que ha llevado al ministro de Sanidad saliente, Roman Prymula, a asegurar este fin de semana que la capacidad hospitalaria del país "está llegando al límite". Según las estimaciones de su Ministerio, la República Checa afrontará el momento más crítico de la pandemia en la segunda mitad de noviembre.

Prymula, que fue cesado la semana pasada tras un escándalo al ser sorprendido por la prensa en un restaurante abierto en exclusiva para una reunión, cuando estos establecimientos estaban cerrados desde el 14 de octubre, continuará en el equipo de asesores del Gobierno. Chequia es el país con más incidencia del coronavirus de la Unión Europea, con 1.284 casos acumulados por 100.000 habitantes.

FRANCIA

El número de contagios reales en Francia ronda los 100.000 diarios, prácticamente el doble de los 52.010 que se notificaron este domingo, y que marcaron el cuarto récord consecutivo, según el Consejo Científico que aconseja al Gobierno. Su presidente, Jean-François Delfraissy, dijo: "estamos en una situación muy difícil, incluso crítica" y añadió que esta ola invade a toda Europa", incluyendo "los buenos alumnos" como Alemania o Suiza.

Preguntado sobre la necesidad de recurrir a un confinamiento señaló que hay dos posibles opciones en la actual situación: la primera sería "un toque de queda mucho más masivo" que el que se está aplicando a dos tercios de la población francesa que viven en 54 del centenar de departamentos del país entre las 21.00 y las 6.00 horas. Es decir, un cierre nocturno de más horas y en un área geográfica más amplia.

La segunda opción sería un confinamiento general pero "menos duro" que el que se aplicó en la primera ola entre marzo y mayo que permitiera seguir trabajando, aunque privilegiando el teletrabajo y mantener la actividad escolar. Además, ese confinamiento iría seguido de una desescalada con toque de queda. El Gobierno debe evaluar esta semana el impacto que está teniendo el toque de queda nocturno y ha anticipado que si ajusta el dispositivo será para endurecerlo.

REINO UNIDO

El Reino Unido registró el domingo 19.790 nuevos contagios de covid-19 y otras 151 muertes, según las últimas cifras oficiales, divulgadas mientras varias zonas del país están bajo estrictas medidas restrictivas para controlar la pandemia. Con los nuevos contagios, el total de casos de coronavirus en el Reino Unido asciende a 873.800 y el número de personas fallecidas por covid llegan a 44.896 desde el comienzo de la pandemia.

Los últimos datos indican que el ritmo de personas hospitalizadas por covid suben rápidamente en el norte de Inglaterra, donde varias áreas -como Liverpool y Manchester- están bajo restricciones, con el cierre de bares o "pubs" que no venden comida, la prohibición de reuniones entre personas que no viven bajo el mismo techo, así como el cierre de casinos, salas de bingo y otros lugares de ocio.

BÉLGICA

Bélgica registró una media de 12.491 nuevos casos de coronavirus diarios en la semana entre el 16 y el 22 de octubre, un 44 % más que la semana precedente, una tendencia que, de no revertirse, podría conllevar que las unidades de cuidados intensivos del país lleguen a su capacidad máxima en quince días.

Bruselas y Valonia (región sur del país) aplican un toque de queda de 22 horas a 6 horas, más estricto que el de Flandes (región norte), que se mantiene desde la medianoche hasta las 6 horas. Estas dos mismas regiones anunciaron hoy su plan de que la educación secundaria sea a distancia el miércoles, jueves y viernes, justo antes de la semana de vacaciones de otoño, aunque de forma temporal ya que consideran que "mantener la educación presencial debe seguir siendo una prioridad".

PORTUGAL

Las autoridades portuguesas extreman la atención sobre la presión hospitalaria, que prevén aumentará en estos días, tras registrar durante el fin de semana sus récord de contagios diarios y de hospitalizaciones durante este fin de semana. Los "días complicados" que anticipó el pasado viernes la ministra de Salud, Marta Temido, antecedieron dos jornadas difíciles en el país, que el sábado marcó su récord de contagios en la pandemia con 3.669 contagios en una sola jornada.

Ya el domingo el máximo alcanzado fue el de hospitalizaciones, que ascienden a 1.574 personas, un número nunca alcanzado, con 230 de esos pacientes en cuidados intensivos. En total, Portugal suma 118.686 contagiados y 2.316 fallecidos por covid desde que comenzó la pandemia.

Este lunes está marcado además por la norma aprobada en el Parlamento para volver obligatorio el uso de mascarilla en la calle durante al menos tres meses, que fue aprobada el viernes pero aún no ha entrado en vigor, al no ser todavía publicada en el oficial Diário de la República. Algunos expertos lusos se preguntan si se acerca la hora de endurecer de nuevo medidas en Portugal, actualmente en estado de calamidad, con prohibición de reunirse más de cinco personas en la calle o restaurantes.

ESLOVENIA

Eslovenia ha dado un paso más en las restricciones al movimiento de los ciudadanos al prohibir desde este lunes la salida del municipio de residencia, salvo en caso de urgencia o por motivos laborales.

Desde la semana pasada está en vigor un toque de queda nocturno de las 21.00 a las 6.00 horas y se han prohibido los viajes entre las doce provincias del país, salvo por motivos laborales o casos excepcionales como urgencias o enfermedades familiares. Y desde el sábado se han cerrado todos los comercios y servicios no esenciales, con lo que solo permanecen abiertos los supermercados, farmacias y algunas tiendas técnicas. A partir de hoy también están cerrados los centros educativos, incluidos los universitarios.

La pequeña Eslovenia, de dos millones de habitantes, registró el sábado 1.675 nuevos contagiados y cinco muertos, después de alcanzar el día anterior un récord de 1.961 nuevos contagiados en 24 horas.