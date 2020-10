Paraguay.- Encuentran a siete migrantes muertos en un contenedor en Paraguay cuyo destino final era Italia

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Un grupo de siete migranes norteafricanos sin vida fue hallado en los últimos días en Asunción, la capital de Paraguay, en el interior de un contenedor que transportaba pesticidas y en el que se habían metido en Serbia pensando que su destino final sería Italia y no el país iberoamericano, según ha informado la prensa paraguaya.



El hallazgo de los cuerpos en avanzado estado de descomposición de las siete víctimas --un egipcio, dos argelinos y cuatro marroquíes-- tuvo lugar el viernes en un almacén en Asunción, al que había sido trasladado el contenedor tras llegar al puerto de Terport de Villeta el 19 de octubre. El barco en el que llegó había partido de Europa el 22 de julio.



Según ha contado a 'ABC Color' un amigo de las víctimas, los siete hacía tres meses que vivían en Serbia pero querían llegar a Italia. Para lograrlo, se metieron en un contenedor de un tren en la ciudad de Sid, al norte de Belgrado, aprovechando que estaba parado porque pensaban que iba a Zagreb, en Croacia, y de ahí a Liubliana (Eslovenia) para llegar finalmente a Milán, en Italia.



"Pensaron que el tren iba a Italia, pero el tren fue al puerto de Croacia", ha contado el amigo, un bosnio que vive en Serbia, asegurando que no pagaron por ese viaje.



Su relato coincide en parte por el ofrecido por el hermano de uno de los argelinos, que ha contado a una televisión paraguaya que dos ciudadanos de Argelia les ofrecieron llevarles hasta Italia a cambio de dinero. "Les dijeron que les meterían en este contenedor que iría hasta Croacia y que luego arribarían en tren hasta Italia", ha precisado.



Tras introducirles en el contenedor y cerrarlo con un candado falso, los traficantes "les dijeron que no tomaría demasiado tiempo, unas tres o cuatro horas o como máximo un día", ha relatado el hermano de la víctima, que estuvo en contacto con él.



El caso, según el diario 'Última Hora', está siendo investigado por un fiscal. Una fuente de la investigación ha señalado a 'ABC Color' que el avanzado estado de descomposición de los cuerpos no permite "su identificación a través de fotografías" por lo que será necesario recurrir "a los estudios de los huesos o de ADN".