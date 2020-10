Papa nombra primer cardenal negro de la Iglesia Católica en EEUU

(Bloomberg) -- El Papa Francisco ha nombrado al arzobispo de EE.UU. Wilton D Gregory primer cardenal afroamericano, elevando una voz clave para la justicia racial al cuerpo que elegirá al próximo jefe de la Iglesia Católica.

El nombramiento fue uno de los 13 nuevos cardenales anunciados por Francisco durante la misa del domingo en la Plaza de San Pedro en Roma.

“Con un corazón muy agradecido y humilde, agradezco al Papa Francisco por este nombramiento que me permitirá trabajar más estrechamente con él en el cuidado de la Iglesia de Cristo”, dijo Gregory, quien dirige la importante archidiócesis de Washington D.C., en un comunicado.

En los últimos meses, Gregory, de 72 años de edad, desempeñó un papel clave en el llamamiento al diálogo para reducir las tensiones sociales en EE.UU. tras el asesinato de George Floyd. Antes de llegar a Washington el año pasado, fue arzobispo de Atlanta durante más de diez años y ha trabajado estrechamente con las comunidades negras a lo largo de su carrera.

A principios de la década del 2000, EE.UU. quedó sacudido por una serie de escándalos de abuso sexual cometidos por el clero a niños. Gregory fue una de las principales voces que exigió que la Iglesia adoptara un enfoque de línea dura. Los delitos se habían ignorado durante décadas y los casos generalizados en todo el mundo empañaron la reputación de la Iglesia.

Francisco abrazó ese enfoque de tolerancia cero y el ascenso de Gregory envía un poderoso mensaje al cuerpo que elegirá al próximo líder de 1.300 millones de católicos.

Gregory se hizo cargo de la diócesis en el pasado dirigida por Theodore McCarrick, quien fue expulsado de la Iglesia y despojado de su título de cardenal por conducta sexual inapropiada.

