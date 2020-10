Panamá con 129.200 casos y 2.633 muertes por covid-19 prueba la apertura de sus playas

El país centroamericano registró este domingo 685 nuevos casos diagnosticados de covid y 5 defunciones, una de las cifras más bajas de decesos reportadas en las últimas semanas, informó el Ministerio de Salud de Panamá. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 25 oct (EFE).- Panamá, que acumula 129.200 casos confirmados de covid-19 y 2.633 muertes, experimentó el primer fin de semana de reapertura de las playas sin la cuarentena total de los domingos y con una asistencia regular a los balnearios según con las normas de bioseguridad dispuestas, dijeron las autoridades.

El país centroamericano registró este domingo 685 nuevos casos diagnosticados de covid y 5 defunciones, una de las cifras más bajas de decesos reportadas en las últimas semanas, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Hay 711 hospitalizados, 583 en sala general y 128 en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en tanto que 105.231 pacientes se han recuperado de la enfermedad.

En sus casas se encuentran aisladas con síntomas leves 20.149 personas, y otras 476 han sido llevadas a hoteles que funcionan como hospitales.

Las muertes según con el rango de edad se concentran entre las personas de 60 a 70 años (1.269) y mayores de 80 (665).

Panamá, uno de los países de la región reconocido como de los que más ha fortalecido el testeo, lleva aplicados, desde que descubrió el primer caso de contagio el 9 de marzo pasado, 627.775 test de detección de la covid-19, con un porcentaje global de positividad que se ha mantenido estable en el 24 %.

En las últimas 24 horas se aplicaron 6.657 test, que arrojan una positividad, también estable en las últimas semanas, del 10,3 %.

Los test por millón de habitantes ascienden a 146.128 en Panamá, que tiene una letalidad por la covid del 2,0 %, que en las últimas semanas igualmente ha sido una de las más bajas alcanzadas, destacó el Minsa.

Este comportamiento en los indicadores pandémicos permite al país centroamericano continuar avanzando hacia una "nueva normalidad tras la reapertura de casi todo el comercio no esencial y el turismo después siete meses de cierre y restricciones por la pandemia en desarrollo.

La reapertura de las playas desde este sábado y el levantamiento de la prohibición de movimiento los domingos son las más recientes medidas y las más reclamadas por el sector del turismo, golpeado por la crisis que hará caer este año en al menos un 9 % la economía nacional.

Las autoridades destacaron la responsabilidad de las personas que asistieron a las playas al mantener un comportamiento según con las normas dispuestas, pero con una asistencia regular a los balnearios bajo vigilancia.

El presidente Laurentino Cortizo reiteró que el país está en un "momento delicado" con la apertura de playas ya que el virus sigue activo, y expresó su preocupación por lo que sucede en Europa con una mayoría de países que han regresado a la cuarentena por una ola de contagios.

Cortizo indicó que las estimaciones de crecimiento de Panamá para 2021 se lograrán si los panameños no bajan la guardia" en relación con las medidas de bioseguridad para el control de la pandemia.

"Si tenemos que regresar nuevamente a cuarentena, no hay manera de tener ese impulso económico", remarcó el mandatario.