Oyarzabal, infalible con 12 penaltis marcados, sigue la estela de Xabi Prieto

El centrocampista de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal (c) remata de cabeza para conseguir el segundo gol de su equipo ante la SD Huesca, en partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Santander, disputado este domingo en el estadio de Reale Arena en San Sebastián. EFE/Luis Tejido.

San Sebastián 26 oct. (EFE).- El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, se erige como el líder del primer clasificado de LaLiga tras sus dos goles ante el Huesca, el primero de ellos de penalti, faceta en la que el guipuzcoano lleva 12 goles en otros tantos intentos y sigue la estela de Xabi Prieto, que solo erró uno en todo su carrera.

Oyarzabal, que celebraba ante el Huesca el quinto año de su debut profesional, ha marcado en las tres últimas jornadas desde los once metros, ya que antes lo hizo contra el Betis y el Getafe, faceta en la que ha desplazado al otro especialista, el brasileño William José.

Máximo goleador del equipo junto con Cristian Portugués "Portu" -ambos con cuatro tantos-, Oyarzabal sigue sin fallar ninguno de los penaltis que ha lanzado, lo que hace inevitable la comparación con el anterior experto txuriurdin, Xabi Prieto.

El excapitán realista lanzó 26 penaltis a lo largo de una carrera que se inició en 2003 y que duró hasta 2018 y solo falló uno en un derbi ante el Athletic de Bilbao en 2007, por lo que Oyarzabal, a sus 23 años, tiene tiempo para superar, si no la efectividad, sí el número de goles conseguidos por Prieto.

La Real, por otro lado, tras la goleada al Huesca afronta en inmejorable situación, como líder de la competición española y colíder en Liga Europa, su encuentro de este jueves ante el Nápoles con el que se jugará a priori la primera plaza del grupo, con permiso del Az Alkmaar holandés que está arriba con los donostiarras.

La lista de bajas para ese partido, que podría rondar la media docena, no parece obstáculo para la actual plantilla realista de la que, como recordó ayer Imanol Alguacil, han jugado de inicio ya 20 jugadores sin que baje hasta el momento el rendimiento del equipo.