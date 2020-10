Óscar Isaac apunta a Marvel con la serie "Moon Knight"

El actor guatemalteco Óscar Isaac. EFE/ Emilio Flores/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 26 oct (EFE).- Tras triunfar en "Star Wars", Óscar Isaac apunta ahora a otro exitoso universo audiovisual con la serie "Moon Knight" de Marvel para la plataforma Disney+.

Medios estadounidenses aseguraron este lunes que la estrella guatemalteca está negociando su incorporación a este proyecto televisivo acerca de Marc Spector, un exsoldado de las historias de Marvel que utiliza diferentes alter ego para combatir el crimen como un justiciero.

Jeremy Slater, uno de los cerebros detrás de los peculiares superhéroes de "The Umbrella Academy", se encargará de escribir esta nueva serie.

Aunque Isaac alcanzó la fama mundial gracias a su papel del intrépido Poe Dameron en la tercera trilogía de "Star Wars", "Moon Knight" no sería estrictamente su primera incursión en las adaptaciones a la pantalla de los cómics de Marvel, ya que en 2016 fue el villano de la decepcionante película "X-Men: Apocalypse".

El guatemalteco se ha convertido en uno de los rostros latinos más requeridos en Hollywood en los últimos años y en su horizonte inmediato destaca su papel en la nueva "Dune" que Denis Villeneuve planea estrenar el año que viene.

Esta ambiciosa cinta cuenta con Timothée Chalamet como protagonista y con un elenco espectacular en el que, además de Isaac, figuran Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård y Charlotte Rampling.

Ganador del Globo de Oro a mejor actor de serie limitada por "Show Me a Hero" (2015), la carrera del latino incluye otros filmes muy notables como "Inside Llewyn Davis" (2013), "Ex Machina" (2014) o "Annihilation" (2018).

La serie de "Moon Knight" es sólo uno de los múltiples proyectos de adaptación audiovisual que tiene Disney+ en marcha sobre los cómics de Marvel.

Por ejemplo, la plataforma de "streaming" de Disney será el hogar de "WandaVision", que protagonizarán Elizabeth Olsen y Paul Bettany; de "The Falcon and Winter Soldier", con Anthony Mackie y Sebastian Stan como actores principales; de "Loki", con Tom Hiddleston al frente; y de "She-Hulk", con Tatiana Maslany dando vida a una versión femenina de Hulk.