O.Próximo.- La ONU expresa su "preocupación" por la construcción de nuevas viviendas en asentamientos de Cisjordania

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El coordinador especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Próximo, Nickolay Mladenov, ha asegurado este lunes que la reanudación de la construcción de viviendas en asentamientos en Cisjordania por parte de Israel es "un motivo de gran preocupación".



Las autoridades israelíes desvelaron la semana pasada planes para la construcción de cerca de 5.000 unidades de vivienda en Cisjordania por primera vez en ocho meses y menos de un mes después de los acuerdos con Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin para normalizar sus relaciones.



Según ha trasladado Mladenov ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aproximadamente el 85 por ciento de estas unidades de vivienda se encuentran en asentamientos en ubicaciones periféricas en Cisjordania, y todas ellas en áreas que "impiden la contigüidad" de un futuro estado palestino.



Al tiempo que ha reiterado que la ubicación de estas unidades es "particularmente preocupante", ha recordado que todos los asentamientos son "ilegales" según el Derecho Internacional y siguen siendo un "obstáculo sustancial" para lograr la paz.



"Las actividades relacionadas con los asentamientos deben cesar, ya que socavan la perspectiva de lograr una solución viable de dos Estados de conformidad con las resoluciones de la ONU, el Derecho Internacional y los acuerdos anteriores", ha insistido.



En este contexto, Mladenov ha trasladado que las autoridades israelíes también han demolido o incautado 59 estructuras propiedad de palestinos en la Zona C de Cisjordania y tres en Jerusalén Oriental, lo que ha causado el desplazamiento de 82 palestinos, incluidas 23 mujeres y 40 niños. Además, otros 200 han resultado afectados por las demoliciones.



"Las demoliciones se realizaron debido a la falta de permisos de construcción emitidos por Israel", ha señalado, reiterando que "son casi imposibles de obtener para los palestinos".



"Insto a Israel a que cese las demoliciones e incautaciones de bienes palestinos en toda la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, de conformidad con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario, y a que permita a los palestinos desarrollar sus comunidades", ha agregado Mladenov.



El representante de Naciones Unidas también ha lamentado que se han seguido registrando "incidentes violentos" entre Israel y Palestina, y ha destacado el intercambio de proyectiles entre ambos.



En total, en un período de dos meses, militantes de Gaza han lanzado cinco cohetes hacia Israel, mientras que el Ejército de Israel ha disparado un total de 13 misiles contra Gaza en represalia.



Además, ha comunicado que los colonos han perpetrado unos 34 ataques contra palestinos que han provocado 30 heridos y daños a la propiedad. Los palestinos, por su parte, han perpetrado unos 29 ataques contra colonos israelíes y otros civiles en Cisjordania, que han resultado en cinco heridos y daños a la propiedad.



ACUERDO ENTRE AL FATÁ Y HAMÁS



Por otro lado, ha aludido a los recientes acuerdos alcanzados entre Al Fatá y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que incluyen la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales en un plazo de seis meses, en medio de los esfuerzos de ambas facciones hacia la unidad.



El representante de Naciones Unidas ha celebrado las discusiones como un "avance bienvenido", al tiempo que ha valorado que "representan otro esfuerzo más para organizar elecciones de liderazgo palestino", que son "muy esperadas y muy necesarias".



"Al pueblo palestino no se le ha permitido elegir a sus líderes durante demasiado tiempo", ha señalado, ofreciendo el apoyo de la ONU al pueblo palestino en el ejercicio de sus derechos democráticos.



En este contexto, ha manifestado que "la viabilidad de la Autoridad Palestina está siendo severamente socavada" debido a una crisis económica y fiscal que se ha visto "agravada" por la decisión palestina de poner fin a la coordinación civil y de seguridad con Israel.



Así, Mladenov ha ofrecido la mediación de Naciones Unidas para encontrar soluciones a la crisis fiscal y ha pedido a los dirigentes palestinos que "reanuden" su coordinación con Israel y "acepten sus ingresos por liquidación, dinero que pertenece al pueblo palestino".



Según ha recalcado, este dinero "no puede ser reemplazado por fondos de donantes" y ha reclamado a las autoridades israelíes que, cuando las condiciones de salud lo permitan, faciliten un movimiento "más libre" de trabajadores y mercancías palestinos hacia Israel y entre la Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza.



ACUERDO CON SUDÁN



Mladenov también se ha referido al acuerdo suscrito entre Israel y Sudán para normalizar sus relaciones y ha expresado su "esperanza" de que "fomente la cooperación, mejore las relaciones económicas y comerciales y brinde nuevas oportunidades para promover la paz y la prosperidad económica en las regiones más amplias del Cuerno de África y Oriente Próximo".



Por último, ha admitido que, a medida que la pandemia se prolonga y sus consecuencias se acumulan, palestinos e israelíes "están sintiendo los efectos" de la misma.



Así las cosas, ha reiterado el llamamiento del secretario general de la ONU, António Guterres, de un alto el fuego global para concentrarse en luchar contra la COVID-19 y ha puntualizado que en el contexto del conflicto entre Israel y Palestina "esto significa centrarse en la diplomacia preventiva para evitar la escalada y la guerra en Gaza", además de trabajar par aliviar las consecuencias sanitarias y socieconómicas de la pandemia.



También, ha aludido a "modernizar la relación económica entre ambas partes y trabajar para restablecer negociaciones creíbles con el objetivo de una solución de dos Estados de conformidad con las resoluciones pertinentes de la ONU".