Muchos votantes de EE.UU. creen en información errada que leen

(Bloomberg) -- La elección presidencial de Estados Unidos está a poco más de una semana y los estadounidenses todavía se topan con desinformación e información falsa en línea, especialmente en Facebook Inc., y muchos creen lo que leen, según una encuesta publicada el lunes.

La encuesta de SurveyUSA a más de 3.000 votantes registrados halló que 65% informó haber visto desinformación política en sus feeds de Facebook. Una cuarta parte dijo que creyó en las afirmaciones. La encuesta, que fue realizada entre el 14 y el 19 de octubre, reveló que 85% de los votantes registrados leen que la votación por correo generará fraude electoral, y 35% lo cree.

Facebook y Twitter Inc. se han esforzado por detener la desinformación en sus sitios en este último tiempo de conteo regresivo hasta las elecciones. Ambas empresas de redes sociales se han vuelto más asertivas en la marcación de publicaciones que violan sus políticas. Facebook comenzó recientemente a eliminar comentarios que piden un gran monitoreo de las urnas el día de las elecciones y ha bloqueado anuncios que desalientan el uso de vacunas. Una de sus medidas más controvertidas fue limitar el alcance de un artículo del diario New York Post sobre el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, lo que enfureció a los conservadores.

“Hay una emergencia democrática en Estados Unidos en este momento, y Facebook está en medio de ella”, dijo Fadi Quran, director de campaña de Avaaz, un grupo de activismo en línea que encargó la encuesta. “Facebook puede degradar rápidamente las páginas de gran difusión que llegan a millones con desinformación y puede mostrar correcciones a todos aquellos expuestos a estas mentiras”.

Según la encuesta, casi tres cuartas partes de los encuestados estuvieron expuestos a la afirmación de que Biden planea desfinanciar a la Policía, y 32% lo aceptó como un hecho. Más de 60% leyó en línea que el presidente Donald Trump eliminará los beneficios del seguro social si es reelegido y 27% lo creyó al leerlo, según la encuesta.

Nota Original:Most U.S. Voters See Misinformation Online and Many Believe It

