México.- Seminci.- El festival propone este lunes 'Here We Are' y 'The Disciple', producida por Alfonso Cuarón

25/10/2020 Fotograma de 'El discípulo', producida por Alfonso Cuarón. CULTURA SEMINCI



VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)



La tercera jornada de la 65 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) propone este lunes dos largometrajes en Sección Oficial: 'Here We Are', cinta israelí de Nir Bergman, y 'The Disciple' (El discípulo), segundo largometraje del realizador indio Chaitanya Tamhane y producido por el mexicano Alfonso Cuarón.



Así, Bergman ahondará en la historia de Aharon, que ha dedicado toda su vida a criar a su hijo Uri. Viven juntos en una rutina amable, lejos del mundo real. Pero Uri es autista y ya es lo suficientemente adulto para residir en un hogar especializado. De camino a la institución, Aharon decide escaparse con su hijo y echarse con él a la carretera.



Nacido en Haifa (Israel), en 1969, tras estudiar Humanidades en la Universidad de Tel Aviv, Bergman se graduó con honores en la Escuela de Cine y Televisión Sam Spiegel, de Jerusalén. Su práctica de fin de carrera, 'Hipocampos' (1998), se proyectó en la sección dedicada a esa Escuela en la 45 Seminci y en más de cuarenta festivales de todo el mundo. En 2002 debutó en el largometraje con 'Alas rotas', Premio de la Juventud en Punto de Encuentro en la 47 Semana. Ha escrito y dirigido series de televisión como 'En terapia' (ganadora de un Emmy) y films como 'Intimate Grammar' (2010), 'Yona' (2014) o 'Saving Neta' (2016). 'Here We Are' recibió el Sello Cannes 2020.



Mientras, en 'El discípulo', el protagonista, Sharad Nerulkar, se dedica en cuerpo y alma a convertirse en un vocalista clásico de la India, un empeño vital en el que pocos triunfan. Iniciado en esta tradición centenaria por su padre, persigue su sueño con sinceridad y disciplina, y entregado al máximo con su travesía artística. Al tiempo que se esfuerza por alcanzar el nivel más alto de su oficio, Sharad recorre en su camino los sagrados misterios y rituales de las leyendas musicales de otros tiempos. Pero a medida que pasen los años, se verá obligado a negociar un compromiso entre las complejas realidades de la vida en el Bombay contemporáneo y la senda que ha escogido.



Chaitanya Tamhane es un cineasta independiente afincado en Bombay (India). Entre sus películas destacan el cortometraje 'Six Strands' (2011) y su debut como director de largometrajes, 'Court' (2014), que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia donde fue galardonado con el premio Orizzonti a la mejor película y el León del Futuro. Desde entonces, ha ganado más de 30 premios en festivales de cine de todo el mundo. En 2016 fue seleccionado para ser discípulo de Alfonso Cuarón dentro de la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos. Su nueva película, 'El discípulo', recibió la beca Open Borders Fellowship del Instituto Sundance que entrega la plataforma Netflix.