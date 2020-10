México exige a EE.UU. investigar la muerte de dos mexicanos a manos de policías

En la imagen, el director general para América del Norte de la Cancillería mexicana, Roberto Velasco. EFE/José Méndez/Archivo

México, 25 oct (EFE).- El Gobierno de México exigió este domingo a Estados Unidos "investigaciones expeditas" sobre la muerte de dos mexicanos en la ciudad fronteriza de San Diego (California), uno a manos de agentes migratorios y otro tras un enfrentamiento con policías.

"El Gobierno de México ha solicitado investigaciones expeditas, transparentes e imparciales para esclarecer muertes de dos ciudadanos mexicanos", anunció en redes sociales el director general para América del Norte de la Cancillería mexicana, Roberto Velasco.

Agregó que "se tomarán todas las medidas a nuestro alcance en la defensa de nuestros connacionales".

En un comunicado, el Consulado General en San Diego, ciudad fronteriza con la mexicana Tijuana, informó de que el pasado viernes se registró "un incidente" en el Puerto Fronterizo de Entrada en San Ysidro-Pedwest en el que "falleció una persona de nacionalidad mexicana a manos de agentes migratorios".

Aunque los implicados fueron agentes de la Patrulla Fronteriza, el Consulado afirmó que el Departamento de Policía de San Diego se encargará de la investigación para esclarecer la muerte del ciudadano mexicano, cuya familia no ha podido ser localizada.

La oficina diplomática subrayó que estos hechos coinciden con la muerte el pasado 19 de octubre del mexicano José Alfredo Castro tras "un enfrentamiento con policías de la ciudad de San Diego".

"La Cancillería tomará las medidas diplomáticas y jurídicas correspondientes en defensa de nuestros connacionales", añadió el comunicado.

Por su parte, el cónsul mexicano en San Diego, Carlos González, expresó en Twitter su "compromiso absoluto con la defensa de los derechos de nuestros connacionales en el exterior".

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó el sábado de que investiga este incidente, en el que uno de sus agentes disparó y mató a un hombre, si bien no reveló que era mexicano.

El incidente ocurrió alrededor de las 5.45 de la tarde hora local (00.45 GTM) en una franja propiedad federal entre dos barreras fronterizas, justo al oeste del cruce peatonal y en la parte trasera del concurrido centro comercial Las Americas Premium Outlets.

El jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector de San Diego, Aaron Heitke, dijo en un mensaje en Twitter que los servicios de emergencias declararon muerto al hombre en el lugar donde recibió los disparos, unos 30 minutos después del incidente.

El agente que disparó contra el hombre fue el único involucrado y "no resultó gravemente herido" en el altercado, aclararon las autoridades.

El área entre las barreras fronterizas donde ocurrió el tiroteo está fuertemente vigilada por cámaras y regularmente patrullada por agentes.

Las organizaciones de defensa de los inmigrantes Alliance San Diego y American Friends Service Committee enviaron una carta al jefe de policía de San Diego, David Nisleit, pidiéndole que investigue a fondo el hecho.