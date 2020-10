Maduro confirma que se reunió con Evo Morales en fugaz visita a Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este domingo que tuvo un encuentro con Evo Morales durante una fugaz visita del exmandatario boliviano a Caracas, de la que previamente no se había informado de manera oficial.

En una transmisión por la televisión estatal, Maduro dijo que Morales le regaló un libro, sin ofrecer los detalles, ni razones de la visita.

"Aquí está el regalo que me trajo Evo Morales, Evo me trajo este regalo, este libro, me lo leí en la madrugada, lo leí en seis horas", dijo el mandatario venezolano durante un acto desde una playa del estado La Guaira, a unos 40 minutos por tierra de Caracas.

Maduro aseguró que el texto, titulado "Evo Morales, Volveremos y seremos millones", cuenta "los detalles del golpe de Estado" en Bolivia y el exilio del expresidente en México y Argentina.

"Gracias Evo por este libro que me regalaste personalmente, muchas gracias", exclamó el mandatario chavista.

Morales se trasladó el viernes a Venezuela desde Argentina, y su regreso al país donde se encuentra en calidad de refugiado estaba previsto para este domingo.

El exmandatario izquierdista buscó refugio primero en México y luego en Argentina tras renunciar el 10 de noviembre de 2019 a la presidencia de Bolivia, presionado por las fuerzas armadas y policiales en medio de masivas protestas y denuncias de fraude electoral.

Morales viajó a Caracas tras la contundente victoria de su delfín, el economista de izquierda Luis Arce, en las elecciones presidenciales de Bolivia del domingo 18 de octubre, mientras que Venezuela se alista para unas cuestionadas elecciones parlamentarias, que serán boicoteadas por los principales partidos opuestos a Maduro.

Evo Morales fue uno de los principales aliados en América Latina del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), lazos que permanecieron estrechos con su sucesor, Maduro.

Sin embargo, la cercanía entre La Paz y Caracas sufrió un giro cuando Jeanine Áñez asumió la presidencia interina de Bolivia hace 11 meses tras la renuncia de Morales.

Bajo la breve gestión de Áñez, Bolivia reconoció junto a medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos, al jefe parlamentario opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela luego de que Maduro fuese acusado de haber sido reelecto fraudulentamente.

