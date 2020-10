Lula felicita a Chile por derrotar la constitución "dictatorial" de Pinochet

En la imagen, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE/EPA/Julien de Rosa/Archivo

Sao Paulo, 26 oct (EFE).- El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva felicitó este lunes al pueblo chileno por derrotar en el histórico plebiscito del domingo la "constitución dictatorial" heredada del régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Saludo la valentía y el ejemplo de Chile, que ayer derrotó por la fuerza del voto la constitución dictatorial de Pinochet", afirmó el exmandatario, uno de los mayores líderes progresistas de Latinoamérica, en sus redes sociales.

"América Latina resiste y comienza a escribir una nueva página en su historia. ¡Felicidades pueblo chileno!", completó el ex jefe de Estado, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, y dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

Los chilenos aprobaron en la víspera por una aplastante mayoría de más del 78 % de los votos el inicio de un proceso constituyente para redactar una nueva ley fundamental que sustituya a la vigente desde 1980.

La futura Carta Magna será elaborada por una convención compuesta por 155 personas que serán elegidas en una votación popular únicamente para ese fin.

La participación en el plebiscito superó el 50 %, el mejor resultado desde que el voto dejó de ser obligatorio en 2012.

Su celebración deriva del estallido social que se produjo en 2019 con masivas manifestaciones que demandaban un modelo socioeconómico más justo y que dejaron una treintena de muertes y miles de heridos.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un nostálgico de las dictaduras militares de derechas, entre ellas la que imperó en Brasil entre 1964 y 1985, aún no se ha pronunciado sobre el histórico resultado en el plebiscito chileno.

En junio pasado, el mandatario expresó su temor a que Brasil viviera protestas similares a las de Chile, después de que movimientos antifascistas se manifestaran en algunas ciudades del país para protestar por su gestión y a favor de la democracia.

Entonces, el gobernante calificó de "terroristas" y "marginales" a los activistas y señaló que era necesario que la policía tuviera una "retaguardia jurídica" para "trabajar ante un movimiento que no tiene nada que ver con la democracia".

"Eso no lo permitiremos. No es democracia ni libertad de prensa, es terrorismo", recalcó.