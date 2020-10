Luis Gasset se abre por primera vez y habla de su amor con Ágatha Ruiz de la Prada en Vanity Fair

25/10/2020 LUIS GASSET EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD VANITY FAIR



MADRID, 26 (CHANCE)



Hasta hace apenas seis meses Luis Gasset era un completo desconocido para la cro*nica rosa, ge*nero al que salto* a principios de junio cuando se desvelo* su noviazgo con A*gatha Ruiz de la Prada. Desde entonces este ejecutivo familiarizado con la prensa econo*mica se ha convertido en presencia habitual del papel cuche*, persecucio*n de los paparazzi incluida. "Lo llevo con humor, o eso intento. Es algo que precisa cierta aclimatacio*n. Entiendo que en esta sociedad, y en estos momentos, la gente necesita noticias positivas y alegres. Tipo el Hollywood de posguerra... Probablemente no tendri*a la misma opinio*n en otras circunstancias, pero ahora reconozco la importancia de ese periodismo. Antes no. Estoy en un momento de la vida divertido, y hay que disfrutarlo".



Gasset pertenece a una familia de intelectuales. Viudo y padre de dos hijas, Gasset se instaló en Madrid en 2019 después de 12 años en el extranjero. Ágatha Ruiz de la Prada y él se conocieron a través de una amiga común, Olivia Herbosch. "Te presentan y ves que mantienes un diálogo fácil, que te ríes, que tienes muchas cosas en común. Los dos hemos trabajado por todo el mundo. Ágatha no solo ha sido una dinamo para la moda española, ha sido una vanguardista del feminismo. Del de verdad. Ella desfilaba en París, Milán y Nueva York, pero lo que poca gente sabe es que luego se iba a Islamabad a trasladar valores occidentales a una sociedad muy difícil, intentando que la mujer tuviera acceso a la moda. Puso en riesgo hasta su vida".



Apasionado de la historia, se declara mona*rquico "porque hemos tenido la suerte de tener reyes buenos. En caso contrario seri*a republicano", y gracias su trayectoria profesional Gasset demuestra un conocimiento exhaustivo del mundo a*rabe, fruto de ma*s de una de*cada de experiencia en Duba*i y Catar, donde presidio* las aeroli*neas del pai*s entre 2014 y 2017. La entrevista al completo se puede leer en Vanity Fair noviembre, a la venta el viernes 23 de octubre.