Los manifestantes piden a Alemania que investigue al rey tailandés

Activistas pro-democracia encienden sus teléfonos móviles durante una protesta antigubernamental en Bangkok, Tailandia. Los manifestantes están exigiendo la renuncia del Primer Ministro tailandés, una reescritura de la nueva constitución y una reforma a la monarquía. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Bangkok, 26 oct (EFE).- Los manifestantes prodemocráticos planean este lunes entregar una petición a la Embajada alemana en Bangkok para que investigue si el rey Vajiralongkorn de Tailandia toma decisiones políticas en suelo alemán, lo que violaría su estatus en el país europeo.

Mientras los manifestantes liderados por los estudiantes se preparan para la marcha hacia la Embajada alemana hacia las 17.00 hora local (10.00 GMT), el Parlamento tailandés celebra hoy una sesión especial de dos días para debatir sobre las protestas que comenzaron en julio para pedir reformas democráticas en el país.

En una convocatoria el domingo por la noche, los manifestantes indicaron que en la carta pedirán a "la Embajada alemana que examine si el rey Vajiralongkorn ha ejercido su poder en territorio alemán y evite que viole la soberanía territorial y las leyes alemanas".

El rey Vajiralongkorn, que pasa gran parte de su tiempo en Alemania desde hace años, llegó hace tres semanas a Tailandia junto con la reina Suthida para participar en varias eventos y ceremonias, incluido el cuarto aniversario de la muerte de su padre, el venerado Bhumibol Adulyadej, el 13 de octubre.

Sin embargo, su visita ha estado marcada por las protestas de los manifestantes, que llegaron a expresar su descontento casi cara a cara al paso de un convoy real en el que viajaba la reina en Bangkok el 14 de octubre.

Se desconoce cuándo volverán los monarcas a Alemania, cuyo ministro de Exteriores, Heiko Maas, dijo a comienzos de este mes que su país no permite que se tomen decisiones sobre la política tailandesa desde suelo alemán al ser preguntado sobre Vajiralongkorn durante una sesión parlamentaria.

Las autoridades tailandesas han detenido a la mayoría de los líderes de las protestas, pero los manifestantes aseguran que esto no les impedirá organizar más movilizaciones hasta que se cumplan sus demandas.

El sábado se cumplió un ultimátum dado cuatro días antes al primer ministro, Prayut Chan-ocha, para que dimitiera, pero el mandatario continúa en el poder y hoy afirmó en el Parlamento que "decenas de millones" de tailandeses no quieren cambios que produzcan el caos en el país.

Los manifestantes exigen una nueva Constitución, ya que la actual fue redactada bajo la antigua junta militar (2014-2019) liderada por Prayut, así como la disolución del Parlamento y la celebración de elecciones.

La demanda más audaz y controvertida es la reforma de la monarquía para reducir el poder del rey, que ha aumentado su control sobre varias unidades militares y sobre la extensa fortuna de la casa real, valorada en al menos 35.000 millones de dólares (unos 29.000 millones de euros).