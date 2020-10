La patronal francesa pide resistir al boicot en países musulmanes

EFE/EPA/GONZALO FUENTES/Archivo

París, 26 oct (EFE).- El presidente de la patronal francesa Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, pidió a las empresas que, en nombre de los principios, resistan al boicot contra sus productos en algunos países musulmanes por la publicación de las controvertidas caricaturas de Mahoma y que no cedan al chantaje.

"Nuestros principios deben estar por delante de la posibilidad de desarrollar nuestros negocios", subrayó Roux de Bézieux en una entrevista a la emisora "RMC" en la que mostró "plena solidaridad" con la posición de su Gobierno.

Junto a ese boicot, países como Marruecos y, sobre todo Turquía por boca de su presidente, Recep Tayyip Erdogan, han criticado la defensa que han hecho las autoridades francesas de las caricaturas tras el atentado yihadista contra un profesor, Samuel Paty, decapitado por un joven checheno después de haber sufrido una campaña en redes sociales por mostrar esas caricaturas en clase.

El presidente, Emmanual Macron, afirmó en el homenaje nacional que se rindió a Paty en la Universidad de la Sorbona el pasado día 21 que Francia "no renunciará a las caricaturas".

El boicot, según el presidente de la patronal, "es una mala noticia para las empresas implantadas allí, en el sector alimentario, en los cosméticos, en el lujo pero está descartado ceder al chantaje".

En cualquier caso, rechazó la idea de aplicar un boicot a los productos o servicios de esos países, entre los que está Catar, que tiene una presencia visible en Francia, por ejemplo como propietario del equipo de fútbol del París Saint Germain (PSG): "no respondamos a la estupidez con la estupidez".

Por el lado del Ejecutivo francés, la ministra de Cultura, Roselyne Bachelot, reiteró este lunes sus argumentos en defensa del derecho de hacer caricaturas también sobre Mahoma, algo que muchos musulmanes consideran una blasfemia.

"La caricatura, la blasfemia, forman parte de la cultura francesa", señaló en una entrevista al canal "BFMTV" Bachelot, que repitió que todo eso "es algo constitutivo de la cultura francesa".

La ministra insistió en que el presidente, Emmanuel Macron "no ha hecho ningún discurso contra el islam ni contra los musulmanes", en reacción a los ataques personales de Erdogan, que este fin de semana llegó a decir que el presidente francés necesita "terapia mental".

Unas palabras que provocaron la decisión francesa de llamar a consultas a su embajador en Ankara, que este mismo domingo volvió a París, un gesto diplomático muy infrecuente.

Para la responsable de Cultura, Erdogan "intrumentaliza" por razones políticas la actualidad francesa.