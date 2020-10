La ministra de Economía uruguaya presenta el proyecto de presupuesto ante Senado

Fotografía cedida por el Parlamento de Uruguay que muestra a la ministra de Economía y Finanzas de Uruguay, Azucena Arbeleche, mientras presenta el proyecto de ley de presupuesto nacional ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Alta del Parlamento hoy, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Parlamento De Uruguay

Montevideo, 26 oct (EFE).- La ministra de Economía y Finanzas de Uruguay, Azucena Arbeleche, presentó este lunes el proyecto de ley de presupuesto nacional ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Alta del Parlamento y destacó que se trata de un plan "centrado en la gente".

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que concurrió al Senado junto al viceministro, Alejandro Irastorza, y otros integrantes de su equipo, afirmó en una conferencia de prensa que el presupuesto está focalizado en "obtener mayor crecimiento económico y aumentar el empleo".

En la medida en que, dijo, la situación en el mercado laboral ha empeorado a raíz de la pandemia, Arbeleche estimó que se están viendo "señales de recuperación tenues", entre las que destacó, en su presentación, un crecimiento en la venta de automóviles.

Por otro lado, la ministra sostuvo que "a pesar de que la situación fiscal es compleja" el proyecto no tendrá incremento de impuestos para cumplir con el compromiso asumido por el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en la campaña electoral y destacó que se buscó que el proyecto no aumente recursos.

"Hicimos hincapié en que es un presupuesto en donde ya no tenemos más la lógica de aumentar los recursos en cada una de las unidades ejecutoras sino que el hincapié está en reasignar los recursos y que ese dinero llegue a resultados concretos para las personas", acotó, a lo que enfatizó que por ello será "un presupuesto centrado en la gente".

La Cámara de Diputados uruguaya aprobó el 16 de octubre el proyecto de ley de presupuesto para el quinquenio de Gobierno (2020-2024) y ahora comenzó a ser discutido en la comisión del Senado.

Durante los días de debate, representantes del opositor Frente Amplio (FA, izquierda) manifestaron que con este proyecto el Gobierno uruguayo "prendió la motosierra" y auguraron una "enorme rebaja salarial para trabajadores privados y públicos".

Bajo esa misma premisa, la central sindical uruguaya, el PIT-CNT, hizo un paro general de 24 horas en septiembre, ya que para los trabajadores agrupados en ella el presupuesto "no atiende las demandas populares" y recorta las políticas sociales.