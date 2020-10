La jornada sin los grandes deja líderes del fútbol en Uruguay a Cerro Largo, Liverpool y River

El Cerro y el Liverpool ganaron este fin de semana ante el Montevideo City y el Cerro, respectivamente, y quedaron como líderes del Grupo A del Torneo Intermedio de fútbol en Uruguay. En la imagen el registro de otra de la celebraciones del Liverpool uruguayo. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 25 oct (EFE).- La segunda jornada del Torneo Intermedio uruguayo, que no tuvo la participación del Nacional y el Peñarol, dejó como líderes al Cerro Largo, el Liverpool y el River Plate, que suman dos victorias en igual cantidad de presentaciones.

Además, el Rentistas dejó pasar una inmejorable oportunidad de ganar luego de desperdiciar un penalti al final del compromiso ante Wanderers.

Estas son cinco claves de la segunda fecha del Intermedio:

1. SE QUEDARON SIN JUGAR

El Nacional y el Peñarol, que debían enfrentar al Deportivo Maldonado y al Defensor Sporting, respectivamente, se quedaron sin jugar este fin de semana por la suspensión de sus encuentros.

Esto se dio luego de que ambos equipos incumplieran el protocolo sanitario dispuesto por las autoridades al abandonar la burbuja en la que debían permanecer tras sus partidos de Copa Libertadores.

2. CERRO LARGO VUELVE A GANAR

Con un nuevo gol de Guillermo May, uno de los máximos artilleros del Torneo Intermedio, el Cerro Largo se impuso por 2-1 al Montevideo City Torque y es uno de los líderes del Grupo A con seis puntos.

3. TÉCNICO QUE DEBUTA NO PIERDE

El otro líder del Grupo A es el Liverpool, que este fin de semana derrotó por 3-2 al Cerro con el debut de Marcelo Méndez como entrenador.

4. RIVER PLATE GOLEA Y LIDERA EN SOLITARIO

El River Plate goleó por 4-0 al Danubio y es único líder del Grupo B del Torneo Intermedio con seis enteros. El joven Matías Arezo, una de las mayores promesas del fútbol local, anotó dos tantos para los dirigidos por Jorge Fossati.

5. EMPATÓ Y PUDO GANAR

El Rentistas, campeón del Torneo Apertura, igualó 2-2 con el Montevideo Wanderers en un encuentro del que pudo llevarse una victoria sobre la hora.

A los 94 minutos, Maximiliano Lemos ejecutó un penalti que le hicieron al goleador Gonzalo Vega, pero su disparo se perdió afuera.