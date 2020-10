Jugada por jugada del quinto partido de la Serie Mundial de béisbol entre Dodgers y Rays

Jugada por jugada del quinto juego de la Serie Mundial de béisbol 2020, en la que los Dodgers vencieron a los Rays 4x2 este domingo y se fueron arriba 3-2 en el tope al mejor de siete encuentros.

Dodgers 4 - Rays 2

1er inning: (Tyler Glasnow) - LAD: Mookie Betts, doblete; Corey Seager, sencillo remolcador al jardín derercho (1-0) y se va después a segunda en robo y más tarde por wildpitch a tercera; Justin Turner, ponche; Max Muncy, boleto; Will Smith, ponche; Cody Bellinger, hit remolcador al derecho (2-0); Chris Taylor, ponche.

TAM: (Clayton Kershaw) - Randy Díaz, hit al jardín central; Randy Arozarena, roletazo para dobleplay vía 6-4-3 (torpedero-segunda-primera); Brandon Lowe, elevado al receptor en zona mala.

2º inning:

LAD: Joc Pederson, jonrón por el central (3-0); Austin Barnes, boleto y out en segunda tratando de robar; Betts, elevado al izquierdo; Seager, boleto; Turner, out en elevado al central.

TAM: Manuel Margot, hit en toque por tercera; Hunter Renfroe, out en roletazo de pitcher a primera y el corredor se fue a segunda; Joey Wandle, ponche; Willy Adames, out en roletazo de tercera a primera.

3er inning:

LAD: Muncy, sencillo al jardín derecho; Smith, ponche; Bellinger, ponche; Taylor, out en roletazo de segunda a primera.

TAM: Kevin Kiermaier, hit en machucón al pitcher; Mike Zunino, ponche; Díaz, triple remolcador (3-1); Arozarena, sencillo empujador (3-2); Lowe, ponche y el corredor de primera es out tratando de llegar a segunda en la jugada.

4º inning:

LAD: Pederson, out en elevado al jardín izquierdo; Barnes, out en elevado al jardín derecho; Betts, out en elevado al jardín derecho.

TAM: Margot, boleto, roba segunda y llega a tercera por error en captura del segunda base; Renfroe, boleto; Wendle, out en elevado al torpedero; Adames, ponche; con Kiermaier al bate Margot fue out tratando de robar el home.

5º inning:

LAD: Seager, ponche; Turner, out en elevado al central; Muncy, jonrón por el central (4-2); Smith, ponche.

TAM: Kiermaier, ponche; Zunino, ponche; Díaz, out en roletazo del torpedero a primera.

6º inning:

LAD: (Entra a lanzar Aaron Loup) - Bellinger, out en elevado a segunda base; Taylor, out en roletazo de tercera a primera; Pederson, boleto; (Entra a lanzar Diego Castillo) - Barnes, out en elevado al central.

TAM: Arozarena, out en roletazo de tercera a primera; Lowe, out elevado a primera; (Entra a lanzar Dustin May) - Margot, ponche.

7º inning:

LAD: Betts, out en elevado al jardín derecho; Seager, out en roletazo de segunda a primera; Turner, out en elevado al jardín derecho.

TAM: Austin Meadows de emergente, ponche; Wendle, out en elevado al jardín izquierdo; Adames, out en elevado al jardín derecho.

8º inning:

LAD: (Entra a lanzar Ryan Sherriff) - Muncy, out en roletazo a primera sin asistencia; Smith, out en roletazo de tercera a primera; Bellinger, out en elevado al jardín izquierdo.

TAM: Kiermaier, hit al jardín izquierdo y llegó después a segunda por wildpitch; Yoshitomo Tsutsugo de emergente, out en elevado al jardín izquierdo; (Entra a lanzar Víctor González) - Michael Brosseau de emergente, boleto; Arozarena, out en elevado al jardín central; Lowe, out en elevado al central.

9º inning:

LAD: (Entra a lanzar Ryan Thompson) - Taylor, out en roletazo de pitcher a primera; Kike Hernández de emergente, out en roletazo de torpedero a primera; Barnes, boleto; Betts, ponche.

TAM: (Entra a lanzar Blake Treiner) - Margot, hit al central; Meadows, ponche; Wendle, out en elevado al jardín central; Adames, ponche.

Anotación por entradas:

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

LAD 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 6 1

TAM 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 7 0

Ganó: Clayton Kershaw (2-0)

Perdió: Tony Glasnow (0-2)

Jonrones:

LAD: Joc Pederson (1), Max Muncy (1)

Estadio: Globe Life Field

Asistencia: Poco más de 11.000 espectadores

meh/ma