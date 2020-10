Indígenas paraguayos piden a la sociedad respaldo a su pedido de presupuesto

La representante de Kuña Guaraní Aty, María Luisa Duarte, del pueblo aché. EFE/Andrés Cristaldo/Archivo

Asunción, 26 oct (EFE).- La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna pidió este lunes a los ciudadanos paraguayos que respalden su petición de presupuesto digno para sus comunidades, presentada este lunes al Congreso Nacional para su estudio dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2021.

El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) cuenta con una asignación de algo más de 56.000 millones de guaraníes (unos 7,9 millones de dólares) para el próximo ejercicio, un monto que desde la Articulación consideran insuficiente para desarrollar una vida digna y poder acceder a la compra de tierras.

El documento presentado este lunes al Congreso contempla un monto estimativo de más de 864.900 millones de guaraníes (unos 123 millones de dólares) a corto y medio plazo, con la vista puesta en 2030, y con varios ejes de acción.

Entre ellos, la Articulación planteó la ejecución de ese presupuesto en el control y la gestión territorial, la seguridad y la soberanía alimentaria y el acceso a la salud, la educación, los servicios públicos y los programas de protección social.

Tras entregar el documento en el Congreso Nacional, la Articulación expresó en una conferencia de prensa que "es importante que el PGN dedicado a los indígenas sea ejecutado correctamente", como dijo la representante de Kuña Guaraní Aty, María Luisa Duarte, del pueblo aché.

"Que el Estado paraguayo tome conciencia de que las comunidades indígenas deben ser acompañadas permanentemente, no solo con llevar alimentos y creer que con eso solucionan el problema", denunció Duarte.

Además, insistió en la urgencia de la compra de terrenos "porque todavía hay muchas comunidades que no tienen tierras".

Los pueblos indígenas consideran que "no es mucho" lo que piden, si se tiene en cuenta que apenas representan un 1,8 % de la población paraguaya, el equivalente a unas 125.000 personas de 19 pueblos.

En este sentido, la Articulación no denuncia solo el recorte presupuestario que ven cada año, sino la escasa ejecución de esos fondos por parte del INDI.

Ante esa situación, Paulina Villanueva, del pueblo guaná, recordó que eso les obliga a seguir luchando y a presentar "por escrito" el pedido al Congreso.

"Esperamos la respuesta de estos senadores, que son representantes de todos, que nos den la respuesta positiva", expresó.

Asimismo, Villanueva solicitó a la ciudadanía que respalde su petición con una firma en línea porque eso les "va a ayudar bastante".

"Toda la ciudadanía que firme este pedido que vamos a hacer por vía 'online', para que nos den su apoyo en esa firma", añadió.

La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76 % de las cuales vive en situación de pobreza extrema y de marginación, debido principalmente a la apropiación indebida de sus tierras, según datos oficiales.