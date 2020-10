Guinea.- Una misión de la ONU, la UA y la CEDEAO trata de mediar en Guinea tras la reelección de Condé

Diallo llama a la movilización para defender la "verdad de las urnas" y su victoria



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Una misión conjunta de la ONU, la Unión Africana (UA) y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) se encuentra desde este domingo en Guinea para tratar de mediar y rebajar la tensión imperante en el país a raíz de la reelección del presidente, Alpha Condé, para un tercer mandato, rechazada por la oposición.



La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) proclamó el sábado la victoria de Condé con el 59,4 por ciento de los votos en las elecciones del pasado 18 de octubre, un resultado que inmediatamente fue rechazado por su más directo rival, el líder de la oposición, Cellou Dalein Diallo, cuyo partido prevé recurrir ante el Tribunal Constitucional.



Diallo se proclamó vencedor al día siguiente de los comicios, tras lo cual se registraron las primeras víctimas en las celebraciones de su victoria en Conakry a las que han seguido más en los días sucesivos durante las protestas contra la victoria de Condé a medida que fueron conociéndose los resultados parciales.



Tras conocerse el resultado oficial el sábado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, invitó a todas las partes "a resolver las disputas electorales mediante los mecanismos legales establecidos y a contenerse de emplear la violencia".



Además, pidió expresamente a Condé y Diallo que "se impongan sobre sus partidarios para que inmediatamente cese la violencia" y que "entablen un diálogo significativo para una solución pacífica a la crisis postelectoral". En este sentido, Guterres aseguró que la ONU está dispuesta a "apoyar un proceso de diálogo".



Así las cosas, la misión conjunta llegó el domingo a Conakry y, según informan los medios locales, tiene previsto mantener encuentros a lo largo de la jornada de este lunes tanto con representantes del Gobierno, como de la Comisión Electoral, el Tribunal Constitucional además de reunirse con los dos principales actores de la crisis, Condé y Diallo.



La misión está compuesta por el presidente de la Comisión de la CEDEAO, el marfileño Jean-Claude Kassi Brou; el representante de la ONU para África Occidentral, el ghanés Mohamed Ibn Chambas; la comisaria de asuntos políticos de la UA, la burkinesa Cessouma Minata Samate, y el de la CEDEAO, el beninés Francis Béhanzin.



EL RESULTADO, EN TELA DE JUICIO



En otro orden de cosas, algunos de los comisarios de la CENI, con el vicepresidente del organismo, Bano Sow, a la cabeza, denunciaron el domingo en un documento de 22 páginas que se han producido anomalías durante el proceso electoral que habrían afectado a la elección de Condé, al no garantizar que los resultados sean fiables, y plantearon la repetición de las elecciones en su conjunto o al menos en aquellas circunscripciones donde hay más dudas sobre el resultado, según informa el medio 'Vision Guinée'.



Por su parte, Diallo publicó a última hora del domingo un mensaje en el que reitera su denuncia de "fraude masivo" en las elecciones y pide a la población que "se movilice para exigir el respeto de la verdad de las urnas" que no sería otra su victoria con el 53,84 por ciento.



El líder opositor insistió en que "una aplastante mayoría de guineanos no quieren un tercer mandato de Condé y quieren defender la verdad de las urnas" y sostuvo que "no hay alternativa a la continuación de nuestra lucha". "Estas elecciones las hemos ganado honestamente. Debemos hacer todo lo posible para proteger y defender nuestra victoria", conminó.



Entretanto, el primer ministro, Kassory Fofana, aseguró el domingo que "el Estado asumirá todas sus responsabilidades para el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad del país" y no escatimará esfuerzos para "proteger la vida sagrada de cada ciudadano".



En un comunicado al término de un encuentro con algunos de sus ministros, lamentó el "duro balance" que dejan las protestas y denunció que "eso no es democracia, eso no es la Guinea a la que nosotros aspiramos". Así las cosas, dijo que el Gobierno "asumirá su responsabilidad para esclarecer los acontecimientos, identificar a los autores y responsables de estas violencias mortales y llevarles ante la justicia", según informa el portal Guinéenews.