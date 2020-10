Fútbol/Primera.- (Crónica) Levante y Celta firman tablas y alargan su mal momento

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Levante y el Celta empataron a un gol este lunes en el partido que cerraba la séptima jornada de LaLiga Santander 2020-2021, un resultado que alarga más el mal momento de ambos equipos y peor para los 'granotas', que continúan en la zona de descenso.



No fue un encuentro excesivamente brillante por ninguno de los dos lados, donde casi todo lo más destacable sucedió en los segundos 45 minutos, después de un primer acto donde los de Paco López fueron algo superiores a los del sancionado Óscar García, pero que no lo transformaron en ocasiones ante Iván Villar.



En cambio, tras el descanso todo amenazó con cambiar. En la primera jugada, Nolito cometió un quizá innecesario penalti sobre Miramón y Roger Martí puso por delante a los locales. El tanto tuvo el efecto contrario al esperado y los visitantes lo encajaron bien, empatando rápidamente por medio del joven Carreira tras una buena asistencia de Denis Suárez para convertirse en el primer gol céltico sin la firma de Iago Aspas.



El Celta sí mantuvo su línea tras el empate y se hizo con el mando del choque, aunque las mejores ocasiones fueron para el Levante por medio de Morales, cuyo mano a mano algo escorado estrelló ante Villar, con el añadido de lesionarse, y en una internada de Miramón, cuyo 'pase de la muerte' no alcanzó De Frutos.



Otra jugada por la derecha en el descuento sí la remató a gol Dani Gómez, pero, tras acudir al monitor, Melero López decidió anularla al considerar que Roger estorbaba la visión del portero 'celeste'. Al final, un punto para ambos que les deja ya sin cuatro jornadas sin ganar a los de Paco López y cinco a los de Óscar García, que al menos no caen al descenso.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 7.



-Lunes.



Levante - Celta 1-1.



Elche - Valencia 2-0.



FC Barcelona - Real Madrid 1-3.



CA Osasuna - Athletic Club 1-0.



Sevilla FC - SD Eibar 0-1.



Atlético Madrid - Real Betis 2-0.



Valladolid - Alavés 0-2.



Cádiz - Villarreal 0-0.



Getafe - Granada 0-1.



Real Sociedad - Huesca 4-1.