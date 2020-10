Fútbol/Champions.- Savic: "Es temprano para los cálculos, solo pensamos en ganar este partido"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El defensa del Atlético de Madrid Stefan Savic ha asegurado que no están haciendo "cálculos" y que solo piensan en "ganar" este martes al Salzburgo en el Wanda Metropolitano (21.00 horas), en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y a pesar de la goleada sufrida en el estreno continental ha afirmado que los números de esta temporada "hablan bien" de la "línea defensiva" del equipo.



"Es muy temprano para los cálculos, es la segunda jornada. Nosotros siempre vamos partido a partido, en ganar el próximo partido. Fuimos a Múnich a ganar, no lo conseguimos, y ahora nos toca en nuestro estadio y solo pensamos en ganar este partido", declaró en la rueda de prensa previa al duelo.



A pesar del 4-0 en Múnich, el montenegrino cree que el resultado de la primera jornada es engañoso. "Creo que jugamos un buen partido, aunque el resultado no fue justo al final. Nos quedamos con buenas sensaciones, vi al equipo muy bien. Cuando juegas contra el Bayern, en media oportunidad te hacen un gol", apuntó, sin dar importancia a las palabras de Thomas Müller calificándolos como "los gamberros de Europa". "Cada jugador puede decir su opinión, nosotros estamos concentrados en nuestro juego. No vamos a comentar nada más", explicó.



También afirmó que los números defensivos avalan el poder del equipo. "Los números hablan bien de nuestra línea defensiva. Recibir solo un gol en la liga española no es fácil. Me da pena, porque recibimos este gol después del 5-0, estoy cabreado un poco por eso. Nuestra defensa empieza desde el ataque, y si la pasan tenemos un portero que para mí es el mejor del mundo y te salva también. Todo el equipo está haciendo un buen trabajo defensivo", subrayó.



En el plano personal, Savic reconoció que se encuentra en uno de sus mejores momentos en el club rojiblanco. "Me siento muy bien. Estoy en mis mejores años, las lesiones me respetan, es lo más importante. Tengo continuidad y puedo seguir en esta línea", señaló.



Por último, recalcó la integración que está teniendo el lateral derecho inglés Kieran Trippier. "Solo puedo decir cosas buenas. Es un jugador importante para nosotros, un chico muy bueno y que se integró muy bien en el equipo. Está intentando aprender español, que no es fácil; a mí me costó también, y para un inglés es mucho más difícil. Le queremos todos y nos puede dar muchas cosas en la fase defensiva y ofensiva, con sus centros y su precisión. Estoy contento de que esté aquí", finalizó.