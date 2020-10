Fútbol/Champions.- Previa del Borussia Moenchengladbach - Real Madrid

El Real Madrid no quiere revivir una vieja pesadilla



Los de Zidane, revitalizados por el Clásico, necesitan ganar en su visita al peligroso Gladbach para no comprometer su futuro en Champions



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid afrontará este martes (21.00 horas) un partido ya de bastante importancia en la Liga de Campeones cuando visite muy obligado a un peligroso Borussia Moenchengladbach alemán ante el que pretende aprovechar el impulso del Clásico para compensar el tropezón del estreno ante el Shakhtar Donetsk.



La semana pasada el 13 veces campeón de Europa empezó del peor modo posible su andadura continental con su dura derrota por 2-3 ante un Shakhtar con casi una decena de bajas y dejando una mala imagen que se había repetido días antes en la derrota también en el Di Stéfano ante el Cádiz (0-1). Las alarmas se encendieron, pero el Clásico del pasado sábado y el triunfo por 1-3 ante el FC Barcelona parecen haberlas apagado antes de este segundo duelo en Champions ante un equipo que promete 'guerra'.



Hace casi 35 años que el equipo madridista no visista Moenchengladbach y la última vez que la hizo no fue demasiado agradable. En unos momentos en los que visitar Alemania solía ser un tormento, el Gladbach, entrenado entonces por Jupp Heynckes, le zarandeó con un demoledor 5-1 en los octavos de final de la Copa de la UEFA 85-86. Entonces, la 'magia' del Santiago Bernabéu funcionó en la vuelta con un partido para el recuerdo y una de las grandes remontadas de los 80 (4-0).



Ahora, en cambio, no hay un segundo partido como tal y sí la necesidad de puntuar, y sobre todo de hacerlo con los tres puntos para reconducir el rumbo en un grupo que se presenta tan igualado como se atisbaba el día del sorteo. El equipo de Marco Rose ya fue capaz de empatarle al Inter de Milán en el Giuseppe Meazza, levantando el tanto inicial de Lukaku y perdiendo dos puntos en el 90 por culpa del internacional belga, toda una muestra de que no será un rival dócil y menos en casa.



El equipo de Zinédine Zidane espera que la mejoría ofrecida en el Camp Nou le sirva para sacar un triunfo que le devuelva sus opciones en el máximo torneo continental antes de recibir la semana que viene al conjunto 'neroazzurro', y para ello lo principal será ofrecer la misma concentración porque el equipo germano no le permitirá ninguna relajación.



El partido del Borussia Park servirá para ver también si Zidane sigue apostando por las rotaciones o empieza a dibujar ya un once y un esquema más o menos definitivo. La mejor noticia en este sentido es la enésima vuelta de Eden Hazard, que no juega desde el pasado 7 de agosto ante el Manchester City, y que dado su largo tiempo de inactividad parece mucho más probable que empiece desde el banquillo.



UN RIVAL CON CALIDAD Y VELOCIDAD ARRIBA



El francés sigue teniendo problemas en el lateral derecho, donde también ha perdido a Nacho. En el Camp Nou le sustituyó con eficacia Lucas Vázquez, que parece tener más opciones de ocupar ese puesto que otros 'inventos' que han tenido menos éxito como Mendy, que ya lo hizo ante el Shakhtar con poco brillo, o Militao, que no se siente cómodo y con el que el equipo pierde peso ofensivo por ese costado.



En el medio, tras empezar desde el banquillo en el Camp Nou, lo más seguro es que vuelva Luka Modric junto a Casemiro y Kroos, y luego está por ver por lo que apuesta Zidane para intentar sorprender al Borussia, si un centrocampista más (Valverde), o dos jugadores más ofensivos junto a Benzema. El pasado sábado fueron Asensio y Vinicius los que acompañaron al francés, y podría ser el turno de Rodrygo.



Todo para batir a un Borussia Moenchengladbach que es un equipo a tener en cuenta y que ya en la Bundesliga ha sido capaz de crear problemas al ahora todopoderoso Bayern. El conjunto de Marco Rose es atrevido y seguramente saldrá a presionar a los de Zidane para incomodarles y luego sorprenderles con su velocidad.



El equipo germano marcha quinto en la Bundesliga, donde empezó perdiendo por goleada ante el Borussia Dortmund (3-0), en lo que es su única derrota hasta ahora. La pasada jornada, con rotaciones, se impuso 2-3 a domicilio al Mainz en un partido en el que destacaron Hofmann y el veterano Stindl, dos de sus piezas claves de un Borussia con calidad en el medio (Neuhaus y Kramer).



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



BORUSSIA MOENCHENGLADBACH: Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; y Pléa.



REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos, Valverde; Asensio y Benzema.



--ÁRBITRO: Orel Grinfeld (ISR).



--ESTADIO: Borussia Park.



--HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones.