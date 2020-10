Fútbol/Champions.- Previa del Atlético de Madrid - Salzburgo

La redención europea espera en el Metropolitano



El Atlético recibe en el Metropolitano al Salzburgo austriaco en busca de sus primeros tres puntos en la Champions



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid recibirá este martes al Salzburgo austriaco (21.00 horas) en la segunda jornada de la Liga de Campeones, duelo que afronta como favorito ante un rival directo y necesitado de una victoria tras la contundente derrota sufrida en el debut continental ante el Bayern.



Los cuatro goles encajados en Múnich ensombrecieron el estreno europeo del Atlético, pero para nada restaron opciones a su candidatura a octavos de final, ya que sus principales rivales por esa batalla son el Lokomotiv de Moscú y el Salzburgo, adversario al que nunca se ha enfrentado en partido oficial.



El equipo rojiblanco dio el primer paso hacia la recuperación ante el Betis (2-0), donde Luis Suárez volvió a anotar para erigirse en el máximo goleador de LaLiga con cuatro tantos. Ahora, el objetivo del uruguayo, que este martes cumplirá cien partidos en competición europea, es marcar también en la Champions, aunque su presencia de inicio no está asegurada tras no hacer parte del entrenamiento.



Desde que el Atlético inauguró el Metropolitano, cuenta 21 victorias y una sola derrota en su estadio en partidos competición europea, una fortaleza como local que debe extender esta temporada si quiere encarrilar la clasificación sin agobios. También cuenta con buenos precedentes ante equipos austriacos: siete victorias y un empate en duelos precedentes.



Diego Pablo Simeone, que sacó muchas conclusiones positivas del debut en el Allianz Arena, recupera para la defensa a José María Giménez, si bien lo más probable es que parta desde el banquillo, pero sigue sin poder contar con Diego Costa, Sime Vrsaljko y, salvo sorpresa, Saúl Ñíguez, cuyo puesto junto a Koke podría ser para Herrera. Además, a la enfermería se le ha unido Yannick Carrasco, que sufrió una lesión muscular en el último encuentro.



Esta lista de bajas reduce las opciones ofensivas del entrenador argentino, que no desveló si Suárez saldrá de inicio o será suplente. En este segundo caso, lo más normal es que repitiera Correa junto a Joao Felix, mientras que Llorente estaría en un costado y Lemar y Vitolo pugnarían por el otro. También se espera la vuelta de Lodi al lateral izquierdo.



EL JOVEN SZOBOSZLAI, ATRACCIÓN EN LA MEDULAR AUSTRIACA



Por su parte, el Salzburgo sufre las bajas de larga duración de Antoine Bernede, Youba Diarra y Ousmane Diakité. El equipo austriaco, que dio un importante salto a todos los niveles en 2005, cuando fue adquirido por la marca de bebidas energéticas, llega como campeón de la Bundesliga austriaca los siete últimos años.



Con un 15/15 en las cinco primeras jornadas, ha empezado bien la conquista del octavo título seguido, si bien su superioridad local cambia cuando sale de Austria. Tras eliminar al Maccabi Tel Aviv israelí en la fase previa, empezó la fase de grupos con un empate en casa ante el Lokomotiv (2-2).



Uno de esos dos goles, y además de muy bella factura, llevó la firma del joven Dominik Szoboszlai (20 años). El centrocampista húngaro figura entre los finalistas al Golden Boy, el premio que señala a la mayor promesa del fútbol europeo, y tiene en esta Champions un escaparate inmejorable para darse a conocer. Además, la velocidad de los delanteros africanos Patson Daka y Sékou Koita también aporta peligro al equipo entrenado por Jesse Marsch.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Koke, Herrera, Llorente; Joao Félix y Luis Suárez.



SALZBURGO: Stankovic; Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer; Mwepu, Junuzovic, Camara, Szboboszlai; Daka y Koita.



--ÁRBITRO: Ovidiu Hategan (ROU).



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.



--HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones.