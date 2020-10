Fútbol/Champions.- Marco Rose: "La historia no nos ayudará mañana"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Borussia Moenchengladbach, Marco Rose, ha subrayado que "la historia" no les ayudará este martes, en referencia a la recordada eliminatoria ante el Real Madrid de hace 35 años, y ha reconocido que enfrentarse al equipo blanco es "algo especial", halagos que también ha extendido a Zinedine Zidane y Sergio Ramos.



En los octavos de final de la Copa de la UEFA 1985/86, el equipo alemán sorprendió al Real Madrid con una goleada por 5-1 que, sin embargo, fue respondida en la vuelta con un 4-0 en el Santiago Bernabéu que dio el pase al equipo español.



"La historia siempre juega un papel en el Borussia, pero no nos ayudará mañana, así que nos ocupamos del aquí y el ahora. Jugar contra el Real Madrid es algo especial. Estamos deseando que llegue el duelo contra un gran oponente. El Madrid tiene muchos futbolistas de talla mundial y una calidad increíble, pero también pueden tener un mal día. Tenemos que aprovechar al máximo los pocos errores que puedan cometer para buscar la sorpresa", analizó Rose ante la prensa.



En cuanto a Zidane, se refirió al francés como "uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos". "Me alegró que se hiciera entrenador. Como técnico se caracteriza por su experiencia, su tranquilidad y su claridad. Para mí es un gran honor conocerle", dijo.



Preguntado por Ramos, lo describió como "un líder, un defensor sobresaliente y un goleador extremadamente peligroso". "Siempre va por delante y es muy incómodo de defender, pero tenemos buenos jugadores como Matthias Ginter o Nico Elvedi que son capaces marcar a un jugador así. Tenemos que dar más, pero sin ser antideportivos", pidió.



Además, Rose, que no quiso dar pistas con la alineación, lamentó que su equipo tuvo "demasiado respeto por el rival" en el debut europeo frente al Inter italiano (2-2). "Pero sacamos muchas cosas positivas del partido y esperamos volver a demostrarlas contra un oponente fuerte", confió.