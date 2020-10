Facebook añade a su plataforma videojuegos en "streaming" al estilo de Stadia

Aunque Facebook ya ofrecía juegos gratuitos en su plataforma, lo significativo del anuncio de este lunes es que se trata de títulos en "streaming". EFE/ Mauritz Antin

San Francisco (EEUU), 26 oct (EFE).- La red social Facebook anunció este lunes la adición a su plataforma de un servicio de videojuegos gratuitos en "streaming" a los que los usuarios pueden acceder sin necesidad de descargarlos, al estilo de Stadia de Google y xCloud de Microsoft.

En una entrada en el blog oficial de la compañía, el vicepresidente para juegos de Facebook, Jason Rubin, matizó que, a diferencia de esos servicios de pago ya existentes en el mercado, sus juegos en "streaming" no forman parte de un nuevo producto derivado, sino que se integran directamente en la plataforma.

Los títulos de la firma de Menlo Park (California, EE.UU.) incluyen "Asphalt 9: Legends", "Mobile Legends: Adventure", "PGA TOUR Golf Shootout", "Solitaire: Arthur's Tale" y "WWE SuperCard", todos ellos disponibles desde esta misma semana en teléfonos Android y en la web (de momento, no se puede acceder a los mismos a través del sistema operativo iOS de Apple).

La empresa indicó que en las próximas semanas también añadirá "Dirt Bike Unchained" a la lista de videojuegos.

Aunque Facebook ya ofrecía juegos gratuitos en su plataforma, lo significativo del anuncio de este lunes es que se trata de títulos en "streaming", más elaborados y que permiten modalidades de multijugador, así como la posibilidad de usar nombres y avatares propios distintos a los de la red social, lo que los acerca al universo tradicional de lo que hasta recientemente ofrecían mayoritariamente las videoconsolas.

El pasado 15 de septiembre, Microsoft lanzó xCloud, su propia plataforma de videojuegos en la nube, que ofrece más de 150 juegos por 14,99 dólares al mes sin necesidad de tener que comprar una videoconsola Xbox física.

La apuesta por los videojuegos en la nube de la empresa de Redmond (estado de Washington, EE.UU.) incluye títulos como "Destiny 2", "Gears of War 5", "Grounded", "Halo 5" y "Minecraft Dungeons", y está disponible en 22 países, entre ellos España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá y Portugal.

El año pasado, Google fue la primera gran tecnológica en dar el paso al sacar al mercado Stadia, en medio de un gran despliegue mediático y con promesas de revolucionar un sector, el de los videojuegos, que se calcula que mueve 136.000 millones de dólares anuales.

Para poder jugar a alguno de los juegos del catálogo de Stadia, hace falta una televisión con un Chromecast o un dispositivo inteligente -celular Pixel, computador o tableta-, y estar suscrito a su servicio (9,99 dólares al mes).