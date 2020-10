Expectativa previa a elecciones en EE.UU.: México Renta Fija

(Bloomberg) -- Una victoria de Joe Biden en la votación presidencial de EE.UU. puede impulsar a los inversores del mundo en desarrollo en general y a los bonos mexicanos en particular, incluso si genera más giros del mercado.

México sería “beneficiario de un estímulo fiscal posterior a las elecciones, lo que impulsa el crecimiento de EE.UU., y de cualquier medida que se adopte en el sector energético en EE.UU. en el caso de una victoria de Biden”, asegura Shamaila Khan, directora de deuda de mercados emergentes en AllianceBernstein, en Nueva York. La volatilidad en torno a la votación “sería una oportunidad de compra”.

Los mercados mexicanos se están preparando para nuevas fluctuaciones en el período previo a la votación del 3 de noviembre. Los bonos mexicanos con vencimiento en 2025 cayeron más de 9% en los meses posteriores a la sorpresiva victoria de Donald Trump en 2016.

Esta vez, lo que está en juego podría ser aún mayor, dada la especulación de que Trump podría no aceptar los resultados, lo que llevaría a semanas o incluso meses de incertidumbre sobre el eventual ganador. Ese no ha sido el caso hasta ahora: la volatilidad implícita del peso a un mes cayó por cuarto día el viernes a su nivel más bajo de este mes.

“Es altamente probable que las elecciones en EE.UU. sean una fuente de incertidumbre para el mercado en general, sobre todo si los resultados no son contundentes”, asegura Luis Gonzali, administrador de dinero de Franklin Templeton en Ciudad de México. “La mesa está puesta para que algún candidato desafíe el resultado, y eso no va a ser bien visto por el mercado, causando volatilidad”.

Aun así, Gonzali cree que los inversionistas deberían mantener sus apuestas mexicanas a medida que aumenta la volatilidad del peso y las tasas. Los bonos vendidos por los fabricantes podrían beneficiarse de un empeoramiento de la relación comercial entre Estados Unidos y China, independientemente del resultado de las elecciones, dice.

La deuda soberana en dólares mexicanos cayó la semana pasada después de tres semanas de ganancias, y los soberanos denominados en pesos también cayeron. La deuda corporativa subió.

Las tasas de swap y los rendimientos de los bonos mexicanos subieron la semana pasada después de que la inflación de mediados de octubre subiera más de lo estimado, para mantenerse por encima del rango objetivo de 2% a 4% del banco central, frustrando las esperanzas de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre.

“La interacción entre el tipo de cambio del peso y los datos de inflación será importante para determinar cuándo Banxico realizará el próximo recorte”, asegura George Lei, estratega de Bloomberg FX.

La moneda mexicana repuntó 5.8% en octubre, el mejor desempeño entre las 24 monedas emergentes analizadas por Bloomberg.

Los datos preliminares del producto interno bruto, publicados el viernes, probablemente mostrarán una disminución de 8.9% en el tercer trimestre con respecto al año anterior. Se espera que la actividad económica interanual de agosto haya caído un 8.1%. México también dará a conocer cifras de balanza comercial y reservas internacionales.

QUÉ VER:

Octubre 26: Actividad económica

Octubre 27: Balanza comercial, reservas internacionales

Octubre 30: PIB

VENTA DE BONOS:

Autovía Querétaro venderá 7.700 millones de pesos en bonos locales el 24 de noviembre

Actinver venderá 500 millones de pesos en bonos locales el 17 de noviembre

TIP venderá hasta 3.000 millones de pesos en bonos locales en noviembre

Vinte Viviendas venderá 400M de pesos en bonos locales el 4 de noviembre

