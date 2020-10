Evo Morales descarta participar del nuevo gobierno de Bolivia

SHOTLIST BUENOS AIRES, ARGENTINA26 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano medio Evo Morales, expresidente de Bolivia 2. SOUNDBITE 1 - Evo Morales, expresidente de Bolivia (hombre, español, 21 seg.): "Ayer me llamo mi matriz, que es la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia, están reunidos consultando cuando vuelvo. Y la región del trópico de Cochabamba, las seis federaciones y me piden que yo vuelva el día 11, 11 de noviembre." PILAR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA25 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 3. Plano medio Evo Morales da un discurso4. Plano general El ex presidente boliviano Evo Morales da un discurso AVELLANEDA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA6 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 5. Travelling Evo Morales llega para encontrarse con sacerdotes en Argentina6. Plano medio Evo Morales saludando a simpatizantes7. Travelling Evo Morales tras reunión8. Travelling Evo Morales saludando BUENOS AIRES, ARGENTINA26 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 9. SOUNDBITE 2 - Evo Morales, expresidente de Bolivia (hombre, español, 17 seg.): "Nos han destrozado Bolivia, ahora con frente altiva les digo que tenemos experiencia en gestión publica, Lucho (Arce) tiene experiencia (como) economista. No me equivoque al designar al compañero Lucho como candidato a presidente junto a los movimientos sociales. Entonces es cuestión de tiempo." BUENOS AIRES, ARGENTINA27 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 10. Plano medio El candidato del partido MAS, Luis Arce (izq.) Y Evo Morales levantan los puños mientras se paran frente a las banderas boliviana y wiphala11. Plano general Evo Morales y Luis Arce durante una conferencia de prensa.12. Plano medio Evo Morales y Luis Arce durante una conferencia de prensa. BUENOS AIRES, ARGENTINA26 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 13. SOUNDBITE 3 - Evo Morales, expresidente de Bolivia (hombre, español, 18 seg.): "Voy a hacer la tarea de reconciliación, no podemos estar enfrentados entre bolivianos, somos una familia. Por supuesto, que tenemos diferencias ideológicas, problemáticas de clase, entonces quiero conversar con algunos grupos, con grupos de choque de la derecha, voy a hablar con ellos, tengo deseos de hablar." CHIMORÉ, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, BOLIVIA18 DE MAYO DE 2019FUENTE: AFPTV 14. Plano medio Evo Morales con bandera de Bolivia SANTA CRUZ, BOLIVIA14 DE JUNIO DE 2014FUENTE: AFPTV 15. Plano general secretario general de la ONU Ban Ki-moon, canciller argentino Héctor Timmerman, presidente cubano Raúl Castro, presidente boliviano Evo Morales, presidente de Ecuador Rafael Correa durante acto16. Plano medio Raúl Castro, Evo Morales, Rafael Correa17. Plano medio Evo Morales bailando BUENOS AIRES, ARGENTINA26 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 18. SOUNDBITE 4 - Evo Morales, expresidente de Bolivia (hombre, español, 25 seg.): "Y con los acontecimientos de Chile, de Ecuador vamos bien. Yo no pierdo la esperanza que pronto volverá Unasur como en tiempo de Kirchner (Néstor) con Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) con Hugo Chavez, con Correa (Rafael) digo no estamos lejos, tengo mucha esperanza."