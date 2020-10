02/06/2016 Europa.- Coca-Cola European Partners negocia la compra de la embotelladora australiana Coca-Cola Amatil . Coca-Cola European Partners (CCEP) ha hecho una propuesta no vinculante para adquirir Coca-Cola Amatil Limited (CCL), uno de los mayores embotelladores y distribuidores de bebidas listas para consumir y de café en la región de Asia y el Pacífico, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). POLITICA EUROPA ESPAÑA EMPRESAS ECONOMIA



En concreto, el consejo de administración de CCEP ha realizado una oferta no vinculante para adquirir tanto el 69,2% de CCL, en manos de accionistas independientes, como el 30,8% que posee The Coca-Cola Company, condicionada al visto bueno de las autoridades australianas.



Según los términos de la propuesta, los accionistas independientes de CCL recibirían 12,75 dólares australianos por acción en efectivo, lo que que representa una prima del 23% sobre el precio medio de la última semana, mientras que The Coca-Cola Company recibiría 9,57 dólares australianos por título.



En total, la oferta planteada por CCEP estaría valorada inicialmente en aproximadamente 8.700 millones de dólares australianos (5.200 millones de euros), con un valor total de empresa de 10.800 millones de dólares australianos (6.500 millones de euros).



El consejo de administración de CCL, tras concluirse el proceso de 'due diligence', tiene la intención de recomendar la oferta de CCEP "en ausencia de una oferta superior", al considerar que el esquema de la propuesta es "justo y razonable", para el "mejor interés" de los accionistas independientes.



"Hoy estamos muy emocionados al anunciar una propuesta no vinculante para adquirir CCL, uno de los los mayores embotelladores y distribuidores de bebidas listas para beber y café de la región de Asia y el Pacífico. Es un oportunidad única para combinar dos de los mejores embotelladores del mundo, creando una equilibrada e incluyendo uno de los mercados emergentes más atractivos. Esta plataforma más grande nos permitiría escalar aún más rápido que antes y reforzar nuestra posición como el mayor embotellador de Coca-Cola por ingresos", ha subrayado el consejero delegado de CCEP, Damian Gammell.