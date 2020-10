Estadounidense Cantlay bate a Rahm y Thomas en final del Campeonato Zozo de la PGA

El golfista estadounidense Patrick Cantlay superó el domingo a su compatriota Justin Thomas y al español Jon Rahm en un emocionante final del torneo ZoZo Championship para alzar su tercer título de PGA.

En la cuarta ronda del domingo, Cantlay firmó una tarjeta de 65 golpes, siete bajo par, con la que sumó un total 265 golpes, a uno de distancia de Thomas y Rahm, que compartieron la segunda posición con 266.

A sus 28 años, Cantlay batió el domingo su récord personal con nueve birdies en una espectacular ronda en el campo de Sherwood Country Club, en los suburbios de Los Ángeles (California).

"Hice muy buenos golpes, estuve muy cómodo con mi swing", se felicitó el jugador californiano, cuyos triunfos anteriores fueron en Las Vegas (2017) y en el Memorial Tournament (2019).

Cantlay hizo birdie en cuatro de los primeros seis hoyos y su primer bogey del torneo apenas en el octavo hoyo del domingo. Posteriormente hizo birdies en el hoyo 9, en el 11 y tres más consecutivos a partir del 13.

"Estuve jugando realmente bien últimamente pero no había podido hacerlo durante cuatro días seguidos. Esta semana fue diferente", dijo el estadounidense, número 14 de la PGA.

- Rahm, a un paso de título y liderato -

La victoria de Cantlay evitó que tanto Jon Rahm, segundo de la PGA, como Justin Thomas, tercero, lograran su tercer título de la temporada y asaltaran el liderato mundial que ocupa el estadounidense Dustin Johnson.

"No jugué muy bien. Es desafortunado", lamentó Thomas, que hizo una tarjeta de 69 golpes en la ronda final. "Luché como el demonio. No hay más excusas que una pobre ejecución. Simplemente apesta cuando estás ahí y no lo logras".

Rahm, por su parte, terminó con 68 golpes y llegó hasta los dos últimos hoyos con opciones de forzar el desempate.

En el 17 erró un putt de 15 pies (4,5 metros) para birdie y en el último otro de 17 pies (5,8 metros) que acabó sellando el título para Cantlay.

"Creí que el del 17 iba en camino al hoyo y se mantuvo derecho", dijo Rahm. "Es solo golf, es lo que es. Esto pasa".

El colombiano Sebastián Muñoz terminó la última ronda con 72 golpes que le situaron en el grupo en 14º lugar.

Por su parte, Tiger Woods tuvo otra desafortunada jornada con 74 golpes para terminar en el grupo en el 72º lugar.

Woods era el campeón defensor de este evento, que fue trasladado este año a su natal California desde Japón a causa de la pandemia de coronavirus.

Del 12 al 15 de noviembre, Tiger Woods tendrá que defender también su título del Masters de Augusta, el último Grand Slam de la temporada.

- Clasificación del torneo PGA ZoZo Championship tras la cuarta y última ronda del domingo (par 72):

265 - Patrick Cantlay (USA) 67-65-68-65

266 - Jon Rahm (ESP) 68-67-63-68, Justin Thomas (USA) 65-65-67-69

269 - Russell Henley (USA) 68-72-63-66, Cameron Smith (AUS) 67-69-66-67, Bubba Watson (USA) 70-63-68-68, Ryan Palmer (USA) 69-65-66-69

270 - Corey Conners (CAN) 69-67-68-66, Joel Dahmen (USA) 68-70-65-67, Cameron Champ (USA) 70-68-65-67

271 - Tony Finau (USA) 69-64-69-69, Dylan Frittelli (RSA) 66-65-70-70, Lanto Griffin (USA) 66-65-68-72

272 - Kevin Kisner (USA) 66-67-73-66, Patrick Reed (USA) 70-63-71-68, Sebastián Muñoz (COL) 64-70-66-72

js-gbv/ma