España.- Unidas Podemos: Aún no hay acuerdo para llevar mañana el borrador de los PGE al Consejo de Ministros

Ya manifestó que, entre sus objetivos está la regulación para limitar el precio del alquiler y mejoras en el Ingreso Mínimo Vital



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Unidas Podemos asegura que no se ha cerrado todavía un acuerdo para poder llevar mañana el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para su aprobación en el Consejo de Ministros, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación.



Esta visión contrasta con lo manifestado ya esta mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que había avanzado en la Conferencia de Presidentas autonómicos que el anteproyecto de los PGE será presentado por el Ejecutivo este martes y aprobado en el Consejo de Ministros.



Por tanto, se mantienen aún ciertas discrepancias entre los socios de coalición para cerrar las cuentas públicas de 2021, que incluirá un importante adelanto de 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos para combatir los efectos de la crisis del coronavirus.



De hecho, diversas fuentes conocedoras de las negociaciones incidieron la semana pasada que el acuerdo debía obtener refrendo tanto de Sánchez como del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Hasta el viernes, la negociación ha sido capitaneada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por el secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente económico de la formación 'morada', Nacho Álvarez.



REGULACIÓN DEL ALQUILER, CUESTIÓN CENTRAL



El principal nudo que hace que no haya aún acuerdo completo es la exigencia desde Unidas Podemos de incluir una serie de mejoras para garantizar por fin el buen funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital (IVM) e impulsar una regulación sobre el precio del alquiler, con vistas a preservar que no se produzcan subidas abusivas en territorios con mercado tensionado.



Las mejoras en el IVM es uno de los aspectos reclamados desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales que dirige Pablo Iglesias. Además, el líder de Podemos manifestó en una reciente reunión con el Sindicato de Inquilinos que había llegado el momento de cumplir ya la regulación del precio del alquiler, sobre todo ante la emergencia social relacionada con la pandemia.



Pero además, en Unidas Podemos son partidarios de que introducirlo la cuestión del alquiler facilitará la aprobación de los Presupuestos por parte de los socios de investidura, sobre todo en los grupos catalanes como ERC o incluso Junts, dado que en la autonomía el Parlament ya aprobó una normativa en ese sentido.



Una muestra de ello sería el apoyo al manifiesto que reivindica impulsar esa regulación de forma "urgente", suscrito por ERC, Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP, junto a Podemos. De hecho, en Madrid la formación ha registrado una Proposición No de Ley para que se adopten medidas que regulen el precio del arrendamiento.



Sin embargo, el lado socialista del Ejecutivo aboga por esperar: Montero aplazó dicha regulación a la nueva Ley de Vivienda que ultima el Ministerio de Transportes, aunque apuntó que los PGE incluirían partidas presupuestarias para poder ejecutar dicha ley.



Esta divergencia enfría a estas horas culminar el anteproyecto de PGE de cara a la sesión ordinaria del Consejo de Ministros de mañana, que se mostraba como la más plausible a tenor de lo apuntado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ya se apuntaba días atrás que pudiera haber algún retraso y se abría la posibilidad de convocar un Consejo de Ministros extraordinario para el viernes en lugar del martes.



CONFIRMADA SUBIDA SALARIAL DEL 0,9% A FUNCIONARIOS



Lo que sí está despejado es el Gobierno aprobará una subida salarial del 0,9% para los empleados públicos para el año 2021, en línea con la previsión de inflación el próximo ejercicio y con la revalorización prevista para las pensiones públicas, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.



También se había suscitado ciertos escollos en lo relativo a la subida del IRPF, ya que Unidas Podemos reclamaba un alza de este gravamen a partir de los 200.000 euros para las rentas de capital, frente a las reticencias de PSOE que opta por no incluirlo o que afecte a rentas de más de 300.000 euros.



Sobre aumentar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se utiliza para calcular buena parte de las ayudas sociales, Montero ya confirmó que los Presupuestos incluirán una subida del mismo, tras tres años congelado, aunque falta por conocer el porcentaje concreto que se articulará.