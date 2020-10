España.- Abascal anuncia que Vox recurrirá también el nuevo estado de alarma ante el TC

22/10/2020 El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante la segunda sesión del pleno en el que se debate la moción de censura planteada por Vox, en el Congreso de los Diputados, Madrid (España), a 22 de octubre de 2020. Se trata de la quinta moción de censura que se debate desde la recuperación de la democracia en 1978, una iniciativa con la que Vox busca sustituir a Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno, pero que nace abocada al fracaso. De hecho, es la que menos apoyos suscita de todas las que se han debatido hasta ahora. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este lunes que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto de estado de alarma aprobado este domingo por el Consejo de Ministros y ha defendido que el toque de queda impuesto en toda España es "ilegal.



Vox ya llevó ante el Tribunal Constitucional el estado de alarma aprobado en el mes de marzo y sus sucesivas prórrogas al considerar que vulneraba derechos fundamentales que no podían ser limitados mediante este recurso legal, convertido en "un estado de excepción encubierto".



En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Abascal ha anunciado este lunes que su partido recurrirá de nuevo ante el Tribunal Constitucional el nuevo estado de alarma publicado este domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque ha lamentado que el alto tribunal aún no se haya pronunciado sobre el anterior.



"Estamos en la indefensión absoluta y la incertidumbre", la criticado defendiendo ala vez que las nuevas medidas anunciadas por el Ejecutivo no resuelven "nada" y además generan "más problemas". "El toque de queda es una medida del siglo XVI y necesitamos iniciativas el siglo XXI", ha sostenido.



De esta manera, ha confirmado que su voto en las Cortes Generales será de rechazo al decreto de alarma y, a cambio, Vox propone aumentar los controles en los aeropuertos, realizar pruebas PCR masivas a toda la población, aislar a los enfermos y proteger a los vulnerables.



PROTEGER PERO NO DETENER



"España debe protegerse, pero no puede detenerse", ha defendido avisando de que, tras seis meses de parón de la economía, en el mes de abril "no quedará piedra sobre piedra" y "millones" de españoles estarán en la ruina.



De hecho, cree que los datos económicos y de mortalidad indican que el anterior confinamiento "no funcionó" y ha criticado que ahora el Gobierno quiera aplicar "las mismas recetas" actuando de manera "irresponsable".