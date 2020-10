Embajador de España en Venezuela defiende su neutralidad y respeto a las normas

El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, es visto momentos después de asistir a un acto eclesiástico en la iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria, donde reposan los restos mortales de José Gregorio Hernandez, hoy en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Caracas, 26 oct (EFE).- El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, aseguró este lunes a Efe que la misión diplomática a su cargo siempre ha sido respetuosa de las normas internacionales y ha actuado con neutralidad en el país suramericano, luego de que el Gobierno le acusara de violar la Convención de Viena.

"Siempre hemos sido respetuosos con el principio de no injerencia en los asuntos internos y, en ese sentido, la Embajada ha sido neutral y respetuosa con ese principio", dijo.

Estas declaraciones se producen dos días después de que el opositor Leopoldo López abandonara la residencia del embajador español en Caracas, donde permaneció casi 18 meses en calidad de huésped, mientras era solicitado por la Justicia venezolana y acusado de "terrorista" por el Gobierno de Nicolás Maduro.

La Cancillería venezolana emitió el domingo un comunicado en el que denunció "el incumplimiento flagrante de las disposiciones fundamentales de la Convención de Viena", que rige las relaciones diplomáticas, por parte de España.

Al respecto, este lunes, Silva insistió: "Nosotros hemos sido respetuosos siempre con las normas y esperamos que, en reciprocidad, también se respeten las normas de la Convención de Viena, que son unas normas universales y, en ese sentido, no se puede afectar el normal funcionamiento de una misión diplomática".

Consultado sobre cómo ha sido la interacción diplomática en las últimas 48 horas, recordó que él siempre ha mantenido diálogos con las autoridades venezolanas y con "todas las partes" en el país caribeño.

"Como embajador lo he hecho todos los días y lo voy a seguir haciendo mientras sean esas mis funciones", sostuvo.

Silva, embajador en Venezuela desde 2017, abandonará el país próximamente dentro de "la normalidad en el relevo de embajadores", aseguraron a Efe fuentes de Ministerio español de Exteriores.

"Próximamente abandonaré el país y la verdad es que ha sido un honor y un privilegio residir aquí en Venezuela durante tres años y medio, con los venezolanos, a los que he aprendido a amar y a respetar, muchas gracias por ese honor y por esa responsabilidad", añadió el diplomático.