El Valencia visita al Obradoiro reforzado y advertido

El técnico del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau. EFE/Miguel Ángel Polo

Valencia, 26 oct (EFE).- El Valencia Basket visita este martes en la octava jornada de la Liga Endesa al Monbus Obradoiro y lo hará reforzado tras haber sumado dos victorias en sus últimos encuentros y haber remontado ambos partidos, pero también advertido por los problemas que tiene para encarar los partidos de la ACB.

El equipo de Jaume Ponsarnau venció el pasado sábado al Casademont Zaragoza en un encuentro que acabó con las buenas sensaciones propias de haberle dado la vuelta a un partido pero también después de haber llegado a estar veintiún puntos por debajo en el marcador.

Habría sido, de no haber aparecido fundamentalmente Nikola Kalinic, la tercera derrota seguida pues ya venía de haber perdido ante el Coosur Betis y el Unicaja, en otros dos encuentros en los que también le faltó constancia en el esfuerzo para poder imponer su juego.

El técnico del conjunto valenciano ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de saber compaginar la ACB y la Euroliga, algo que su equipo aún no ha conseguido.

Uno de los jugadores que menos lo está haciendo es el pívot estadounidense Derrick Williams, que promedia 0,7 puntos de valoración en los choques ligueros frente al 8,75 de media que tiene en el torneo europeo. De hecho, en el choque ante el Zaragoza, tras una mala entrada en la primera parte no volvió a la pista.

En ese encuentro fue titular el joven alero valenciano Josep Puerto y se espera que tanto él como el pívot Jaime Pradilla empiecen a ganar algo de protagonismo en la competición nacional, para sumar energía al equipo y restar minutos a los jugadores que más los acumulan.

Enfrente tendrá a un Obradoiro que pese a su modesto presupuesto ha vuelto a protagonizar un gran arranque de temporada con cinco triunfos en siete partidos, frente a los tres en seis que lleva el Valencia, que no quiere ver peligrar su participación en la Copa.

El equipo de Moncho Fernández, además de tener entre sus filas a clásicos como el ex del Valencia Albert Oliver, ha incorporado este verano al interior lituano Laurynas Birutis, que se ha convertido en una de las sensaciones de la temporada hasta ahora.

Para el choque, el Valencia mantendrá la baja de Joan Sastre, y deberá dar dos descartes. Uno será Quino Colom y el otro no podrá ser ninguno de los otros cuatro jugadores españoles. En el último choque el elegido fue Sam Van Rossom.