El Senado mexicano estudiará medidas sanitarias tras la muerte de un senador por covid-19

En la imagen, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado mexicano, Ricardo Monreal. EFE/Mario Guzmán/Archivo

México, 25 oct (EFE).- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado mexicano, Ricardo Monreal, anunció este domingo que se diseñarán nuevas medidas sanitarias tras la muerte por covid-19 del senador oficialista Joel Molina, ocurrida pocos días después de acudir a un pleno.

"En las próximas horas me reuniré con los coordinadores y las coordinadoras de grupos parlamentarios para acordar procedimientos y continuar profundizando las medidas sanitarias", expresó en un vídeo Monreal, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El sábado, Joel Molina, de 77 años y senador de Morena por el estado de Tlaxcala, se convirtió en el primer legislador de la cámara alta en morir por covid-19 desde la llegada del coronavirus a México a finales de febrero.

El senador estuvo el martes pasado en la maratoniana y accidentada sesión en la que el Senado aprobó la supresión de 109 fideicomisos públicos, que se llevó a cabo en una antigua sede de la cámara alta debido al bloqueo del edificio principal por parte de manifestantes.

En esa sesión no todos los legisladores llevaban mascarillas, muchos se sentaron sin dejar asientos vacíos de por medio y para expresar su voto fueron pasándose el uno al otro un micrófono envuelto en un pañuelo deshechable.

Monreal, quien lamentó el fallecimiento del senador y lo llamó "un ser extraordinario", sostuvo que ese día se acordaron los protocolos con el resto de grupos parlamentarios.

Sin embargo, la senadora Lily Téllez, del derechista Partido Acción Nacional (Morena), criticó en Twitter que "no había condiciones sanitarias básicas en ese salón de sesión: ni ventilación, ni espacio".

"No los culpo de la lamentable muerte del senador, pero evidentemente el proceder de Morena fue irresponsable", aseguró.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó a través de redes el deceso de Molina, de quien destacó su "abnegada entrega en favor de la transformación de México"

El pasado viernes, un día antes de fallecer, el senador había felicitado a través de redes sociales por su nombramiento al recién electo presidente de Morena, Mario Delgado, quien se encuentra en cuarentena por dar también positivo a covid-19.

Desde el inicio de la pandemia, varias decenas de diputados y de senadores han enfermado de covid-19, que lleva más de 880.000 contagios confirmados y 88.000 muertos en el país.

El pasado septiembre murió de coronavirus el diputado Miguel Acundo, del Partido Encuentro Social (PES), y fue el primer legislador del país en fallecer.

Buena parte de los ministros del Gobierno federal han enfermado: el secretario de la Marina, Rafael Ojeda; el de Transportes, Jorge Arganis; el de Agricultura, Víctor Villalobos; la de Energía, Rocío Nahle; el de Hacienda, Arturo Herrera, y la de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

López Obrador dijo este sábado que ya se ve "la luz al final del túnel" de la pandemia de covid-19, a pesar de que las autoridades sanitarias advirtieron esta semana del riesgo de rebrotes.