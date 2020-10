El Met repasa 150 años de historia de la moda con su exhibición "About Time"

EFE/EPA/JUSTIN LANE

Nueva York, 26 oct (EFE).- El Museo Metropolitano de Nueva York (Met) presentó este lunes "About Time", una exhibición que debía haberse inaugurado el pasado mes de mayo con la que repasa la evolución de la moda durante los últimos 150 años como parte de su celebración del siglo y medio de historia de la institución cultural.

"About Time: Fashion and Duration", el título completo, es la muestra que organiza el Met todos los años entorno a la moda y que, junto a la popular Met Gala -organizada por la gurú de la moda Anna Wintour-, tiene como objetivo atraer fondos para financiar el Instituto del Traje del museo.

Este año, sin embargo, el coronavirus ha forzado la cancelación de la Met Gala, considerada uno de los eventos más sonados del mundo de la moda, pero su exposición, aunque con unos seis meses de retraso, ha visto la luz por fin.

La muestra, que podrá verse desde el 29 de octubre al 7 de febrero, explora el concepto de la continuidad del tiempo del filósofo Henri Bergson y explica cómo la ropa genera asociaciones temporales que unen el presente, el pasado y el futuro, algo que también se examina a través de los escritos de Virginia Woolf, que se utilizan como hilo narrativo.

"'About Time: Fashion and Duration' considera la naturaleza efímera de la moda, utilizando viajes al pasado y al futuro para revelar que puede ser tanto lineal como cíclica", explicó el director del Met, Max Hollein.

"El resultado es un show que presenta una moda continua con sus matices durante los 150 años de historia del Museo", agregó Hollein.

Por su parte, el comisario del Instituto del Traje, Andrew Bolton, apuntó que la "moda está unida permanentemente al tiempo": "No sólo refleja y representa la atmósfera del momento, sino que también cambia y se desarrolla con el tiempo, y sirve como un reloj especialmente sensible y preciso", concretó.

La exhibición presenta 125 diseños en orden cronológico, desde 1870, el año en el que se inauguró el Met, hasta el presente, y la mayoría de ellos forman parte de la colección permanente del Instituto del Traje, algunos de los cuales han sido donados por importantes diseñadores para conmemorar los 150 años del museo.

La cronología de trajes se despliega en dos galerías que confluyen en una enorme esfera de un reloj marcado con 60 minutos, mientras que detrás de cada uno de ellos se exhiben dos diseños, uno de ellos representando la naturaleza lineal de la moda, y el otro, el carácter cíclico.

Todos los trajes son de color negro, para sobresaltar los cambios en las siluetas, excepto el último diseño presentado, de la colección de Primavera-Verano 2020 de Viktor & Rolf, hecho de retales reciclados y que sirve de símbolo del futuro de la moda, haciendo énfasis en la comunidad, la colaboración y la sostenibilidad.

Entre los diseños presentados se encuentran piezas de Balenciaga, Chanel, Christian Dior, Tom Ford para Gucci, Jean Paul Gaultier, Nicolas Ghesquiere para Louis Vuitton, Marc Jacobs, Donna Karan, Rei Kawakubo para Comme des Garçons, Christian Lacroix, Helmut Lang, Karl Lagerfeld para Chanel, Alexander McQueen, Issey Miyake, Miuccia Prada, Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, Gianni Versace o Vivienne Westwood.