El estadounidense Cantlay se proclama campeón tras superar a Rahm y Thomas

El golfista estadounidense Patrick Cantlay tras quedar campeón del Zozo Championship PGA Tour en Sherwood Country Club de Thousand Oaks, California (EE.UU.), este 25 de octubre de 2020. EFE/Etienne Laurent

Thousand Oaks (California, EE.UU.), 25 oct (EFE).- El estadounidense Patrick Cantlay remontó este domingo tres puestos y se proclamó campeón del torneo Zozo Championship del PGA Tour al concluir con 65 golpes (-7) y sumar 265 (-23).

Cantlay acabó con un golpe de ventaja sobre el español Jon Rahm y el estadounidense Justin Thomas (266, -22).

El nuevo campeón, de 28 años, consiguió su tercer título del PGA Tour.

En la cuarta y última jornada se apuntó nueve 'birdies' y dos 'bogeys', el último en el hoyo 16. Así dio opciones a Rahm y Thomas, quien lideró las dos jornadas anteriores.

Pero Rahm y Thomas fallaron y Cantlay se embolsó más de un millón y medio de dólares y 500 puntos para la clasificación de la FedEx Cup de 2021.

"Ha sido una jornada perfecta, me sentí bien desde el inicio del recorrido, aunque el bogey del hoyo 16 complicó algo las cosas", declaró Chantlay, que no ganaba un título del PGA Tour desde el 2 de junio de 2019 cuando se impuso en el Memorial Tournament.

Rahm, de 25 años, que había llegado como favorito, no decepcionó en el campo del Sherwood CC, de Thousand Oaks (California), donde completó la cuarta ronda con una tarjeta firmada de 68 golpes (-4).

El español, que llegó al torneo como segundo en la clasificación mundial, cosechó cuatro 'birdies', pero luego, tras lograr el quinto 'birdie' del partido en el hoyo 11, cometió dos 'bogeys' consecutivos en el 12 y el 13.

Aunque Rahm se recuperó con el sexto 'birdie' del partido en el hoyo 16, en los dos últimos no pudo pasar del par.

Thomas, que llegó a la jornada dominical como líder y con un golpe de ventaja, entregó una tarjeta de 69 golpes (-3), después de hacer cuatro 'birdies' y un 'bogey'. Salvó el segundo puesto con un 'birdie' en el hoyo 18.

El cuarto puesto fue compartido por cuatro jugadores: tres de ellos estadounidenses, con 269 impactos (-19).

El colombiano Sebastián Muñoz perdió 10 puestos en la clasificación y entregó una tarjeta de 72 (par) tras lograr dos 'birdies' y dos 'bogeys' y sumar 272 golpes (-16).

Fue decimocuarto junto a otros dos jugadores.

El chileno Joaquín Niemann remontó hoy otros tres puestos con 69 golpes (-3) que lo dejaron con 273 (-15). Quedó en el decimoséptimo puesto con otros tres jugadores.

Niemann comenzó el recorrido con dos 'bogeys' consecutivos. Añadió cinco 'birdies', dos de ellos en los hoyos 16 y 17.

El mexicano Carlos Ortiz entregó una tarjeta de 71 impactos (-1) y perdió 10 puestos que lo dejaron en el escaño 35 con 276 (-12).

Su compatriota Abraham Ancer firmó 66 impactos (-6).

Ancer logró seis 'birdies', remontó 23 puestos y acabó en el mismo escalón que Ortiz.

La decepción del torneo, que repartió premios por ocho millones de dólares, la produjo Tiger Woods, quien llegó como campeón y acabó en el puesto 72 con 287 golpes (-1).