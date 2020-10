El 52 % de los brasileños aprueba la forma en que Bolsonaro gobierna

En la imagen el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 26 oct (EFE).- La tasa de aprobación personal del jefe de Estado brasileño, Jair Bolsonaro, se sitúa en un 52 %, frente al 39 % en que estaba en mayo pasado, según una encuesta divulgada este lunes por la patronal Confederación Nacional del Transporte (CNT).

La encuesta fue encomendada a la firma MDA y también dice que la aprobación del Gobierno del líder de la ultraderecha ha subido del 32 % que tenía en mayo pasado, de acuerdo a un sondeo similar de esa misma empresa demoscópica, al 41,2 % en que se ubica ahora.

Los que consideran al Gobierno "regular" representan ahora el 22 %, frente al 30,2 % medido en mayo por MDA, en tanto que quienes lo desaprueban han caído, del 43,4 % hace seis meses, al 27,2 % registrado en este nuevo sondeo.

La tasas de desaprobación personal del mandatario se ha movido también hacia abajo y ahora es del 55,4 %, frente al 43,2 % de mayo.

Según MDA, la encuesta tiene un margen de error de 2,2 puntos porcentuales y fue realizada entre los pasados 21 y 24 de octubre, período en que fueron entrevistados 2.002 electores de todas las regiones del país.

Los encuestadores de MDA abordaron otros asuntos, como el apoyo de la sociedad a las medidas de aislamiento social para contener la pandemia de coronavirus, y un 65,2 % de las personas entrevistadas dijo respetarlas, a pesar del firme rechazo a esas restricciones expresado por Bolsonaro.

Un 75 % también se dijo favorable a la utilización de máscaras como medida de prevención, también a pesar de que el presidente se ha pronunciado en contra y a que él mismo no las usa ni siquiera en actos públicos, en los que suele acercarse a saludar y abrazar a sus seguidores sin protección alguna.

MDA preguntó además sobre la eventual vacuna para la covid-19, que Bolsonaro ha dicho que no será obligatoria en el país, y un 46,9 % declaró que no la tomará hasta tanto no lo hagan otras personas, en tanto que un 40,8 % lo hará cuando esté disponible y un 11,7 % no tiene "ninguna intención" de vacunarse.