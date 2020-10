EEUU.- Blackstone compra Simply Self Storage a Brookfield por casi 1.000 millones

23/07/2020 Logo de Blackstone. POLITICA ECONOMIA EMPRESAS BLACKSTONE



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Un fondo inmobiliario gestionado por Blackstone ha llegado a un acuerdo con la gestora Brookfield para comprar la empresa estadounidense de trasteros y almacenes Simply Self Storage por 1.200 millones de dólares (1.015 millones de euros), según ha anunciado en un comunicado.



Según ha explicado Blackstone, Simply Self Storage es uno de los cinco mayores operadores de trasteros y almacenes en Estados Unidos y cuenta con una cartera de "alta calidad" que supera los ocho millones de pies cuadrados (740.000 metros cuadrados). Sumado a las otras empresas en propiedad de Blackstone, tras esta adquisición se situará como el tercer mayor propietario no cotizado de almacenamiento en Estados Unidos.



El presidente y consejero delegado de Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT), Frank Cohen, Simply Self Storage tiene un "potencial significativo" de crecimiento a través de "futuras adquisiciones" en un mercado muy fraccionado.



Además, ha explicado que, al igual que pasa con los activos logísticos, los trasteros y almacenes son un sector "resiliente" a los ciclos económicos por el flujo de caja estable, el mínimo coste de mantenimiento y el bajo porcentaje de rebote de los clientes.



Brookfield se hizo con Simply Self Storage en 2016 y, desde ese momento, la empresa ha duplicado su tamaño y ha fortalecido sus capacidades tecnológicas, incluyendo el marketing digital y la gestión de ingresos.