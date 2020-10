Demandan a Uber por despedir en base a calificaciones ‘sesgadas’

(Bloomberg) -- Uber Technologies Inc. fue acusado en una demanda de violar la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos al despedir a conductores de minorías en función de cómo los calificaron los clientes.

“Uber es consciente de que los pasajeros son propensos a discriminar en su evaluación de los conductores, pero Uber ha seguido utilizando este sistema, lo que lo hace responsable de la discriminación racial intencional”, dijo el exconductor Thomas Liu en su denuncia, presentada el lunes en la corte federal de San Francisco en nombre de una propuesta de demanda colectiva nacional de conductores no blancos.

Liu presentó la denuncia por primera vez hace cuatro años a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE.UU., que no llegó a una conclusión sobre las acusaciones, pero en agosto lo autorizó a presentarlas ante los tribunales.

Uber solicita a los clientes que califiquen a los conductores en una escala de 1 a 5 estrellas, y luego “desactiva” a los trabajadores cuya calificación promedio considera insatisfactoria, según la demanda. Liu dice que mientras conducía para Uber en San Diego, experimentó signos de parcialidad, como clientes que cancelaban cuando veían su fotografía o preguntaban de manera hostil “de dónde era”, y luego Uber lo despidió en octubre de 2015 porque su promedio la calificación de los clientes cayó por debajo de su mínimo de 4,6.

Si bien Uber insiste en que sus conductores son contratistas independientes, que no están cubiertos por las protecciones en el lugar de trabajo de la Ley de Derechos Civiles, la demanda sostiene que el gigante de los viajes privados ejerce suficiente control y confía lo suficiente en el trabajo de los conductores que en realidad son empleados que caen bajo la ley de 1964.

Uber no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

