Cultura.- Michael B. Jordan, en negociaciones para dirigir Creed 3

Así lo ha revelado Deadline, que asegura que MGM ha puesto sus esperanzas en la franquicia y ha formado "un nuevo equipo creativo que está trabajando agresivamente" en la saga.



La primera película de Creed, estrenada en 2015, fue dirigida por Ryan Coogler, quien ya había dirigido a Jordan en las películas Fruitvale Station y Black Panther. Por su parte, Creed II fue dirigida por Steven Caple Jr. La tercera película será la novena entrega de la franquicia Rocky, que arrancó en 1976 con la icónica cinta protagonizada por Sylvester Stallone.



El pasado febrero, THR informó que Zach Baylin estaba escribiendo el guion de Creed III. La película continuará la historia de Adonis Creed, interpretado por Jordan. La primera cinta recaudó 173,5 millones de dólares en todo el mundo, mientras que la secuela acumuló 214,2 millones. Además de Jordan, la tercera producción también contará con Phylicia Rashad en el papel de Mary Anne Creed. Sylvester Stallone participó en los dos primeros filmes.



Al margen de su trabajo en la saga, Michael B. Jordan ha aparecido recientemente en Cuestión de justicia y las series Educar a un superhéroe y Gen: Lock. Próximamente los fans le podrán ver en Without Remorse, Methuselah, Wrong Answer y doblando a Erik Killmonger en un episodio de What If...?, serie de Marvel para Disney+