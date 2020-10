Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- El covid pasa por un peligroso momento, casi todas las esperanzas de un acuerdo de estímulo antes de las elecciones están perdidas, y Xi Jinping habla del plan de crecimiento de China.

Récord de contagios

Estados Unidos registró el domingo más de 85.000 nuevos casos de contagio por coronavirus, un nuevo máximo que batió el récord establecido el día anterior. El jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence dio positivo por la enfermedad, y el jefe de gabinete del presidente Donald Trump admitió que EE.UU. “no va a controlar” la pandemia. El director general de la Organización Mundial de la Salud dijo que algunos países del hemisferio norte se enfrentan a un “peligroso momento”, mientras que la propagación del covid-19 muestra pocas señales de desacelerarse en Europa o EE.UU. Se conocieron algunas noticias positivas en torno a las vacunas, y el Financial Times informó que la vacuna de AstraZeneca ha producido una sólida respuesta inmune en personas mayores.

Pesimismo

Si aún existía alguna esperanza de un acuerdo de estímulo antes de las elecciones, prácticamente se extinguió ante la falta de un avance importante durante el fin de semana. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que está esperando otra contraoferta del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, para hoy mientras ambas partes siguen echándose la culpa mutuamente por la falta de avance. El Senado dejará Washington hoy después de votar sobre la confirmación de la candidata de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, mientras que la Cámara ya abandonó la capital. Si bien ambas instancias podrían ser convocadas con 24 horas de anticipación, es poco probable que esto ocurra durante la última semana de campaña antes de las elecciones.

Plan de China

El presidente Xi Jinping habló en una reunión en Pekín dedicada a planificar el 14º plan quinquenal del país. El proyecto se centrará en innovación tecnológica, autosuficiencia económica y un medio ambiente más limpio. Si China se apega a la trayectoria de crecimiento de los últimos años, se convertirá en la economía más grande del mundo, superando a EE.UU. dentro de la próxima década. El país también anunció que impondrá sanciones no especificadas para la unidad de defensa de Boeing Co., Lockheed Martin Corp. y Raytheon Technologies Corp. a raíz de la aprobación por parte de EE.UU. de US$1.800 millones en ventas de armas a Taiwán.

Mercados a la baja

Los inversionistas están mostrando señales de estar cada vez más preocupados por el aumento de los contagios por covid mientras desaparecen las esperanzas de un paquete de estímulo. El índice MSCI Asia-Pacific cayó 0,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un descenso de 0,4%. En Europa, el índice Stoxx 600 había caído 0,7% a las 5:50 a.m., hora del este, debido al impacto en el DAX de Alemania por la caída de 20% en las acciones del gigante del software SAP SE. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura a la baja, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,808% y el petróleo caía por debajo de US$39 por barril.

También hoy...

El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago para septiembre se da a conocer a las 8:30 a.m.; las ventas de viviendas nuevas para ese mes, a las 10:00 a.m.; y la actividad de fabricación de la Fed de Dallas para octubre, a las 10:30 a.m. Si bien no hay previstos para hoy discursos de oradores de política monetaria, esta semana se conocerán las decisiones del Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Canadá; mientras que la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra las comunicarán la próxima semana. Hasbro Inc. y Twilio Inc. se encuentran entre las compañías que informan resultados. En noticias de fusiones y adquisiciones, Dunkin ‘Brands Group, Inc. está en conversaciones para que Inspire Brands la retire de su cotización en bolsa, y Bayer AG acordó adquirir la compañía estadounidense de biotecnología Asklepios BioPharmaceutical Inc. por hasta US$4.000 millones.

